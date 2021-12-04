Серия А. Рома - Интер 0:3. Моуриньо побит своими

Серия А. 16-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" 0:3

Голы: Чалханоглу 15, Джеко 24, Думфриз 39

"Рома": Патрисиу, Ибаньес, Манчини, Смоллинг, Кумбулла (Бове 61), Винья, Верету (Вольпато 90+1), Кристанте, Мхитарян, Дзаньоло, Шомуродов

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, А. Бастони (Димарко 76), Думфриз, Барелла (Видаль 59), Брозович, Чалханоглу (Сенси 84), Перишич, Джеко (Весино 76), Корреа (А. Санчес 59)

Предупреждения: Ибаньес 37, Манчини 63, Дзаньоло 75 - Барелла 47

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Этот матч представлял нам несколько любопытных историй. Впервые после завоевания требла с "Интером" в 2010-ом году Жозе Моуриньо, до сих пор легенда миланского клуба, встретил его как соперник. Марко Матерацци даже заявил, что он играет против своих. Играл против своих и Эдин Джеко, экс-капитан и третий бомбардир в истории "Ромы", ушедший летом почти бесплатно. В конце концов, Франческо Тотти вернулся на трибуны "Олимпико" впервые за два года. Но в итоге наиболее любопытной историей с огромным отрывом стал результат.

Разумеется, "Интер" был фаворитом матча. Он набрал отличный ход, в шести предыдущих турах потерял лишь два очка. По забитым лидер лиги, в последних двух матчах решил и главную проблему, не пропустив. "Рома" же, хотя и на пятом месте, выступает невзрачно. В гостях и вовсе ужасно. Дома набрала 16 очков в семи матчах, но в предыдущих трех - лишь четыре. Да еще и потеряла Абрахама, Лоренцо Пеллегрини, Карсдорпа, Эль-Шаарави - важных игроков. А Моуриньо злится, обвиняет всех и отменяет пресс-конференции. Но все же настолько слабо отыграть?!

На фоне предыдущего витка кризиса "Рома" сумела остановить дома "Наполи" на 0:0. В четырех из последних пяти домашних матчей в лиге не пропускала. Однако здесь пропустила сразу. Хотя и начала несколькими опасными контратаками. Прямой угловой Чалханоглу залетел в ворота между ногами Патрисиу и задал направление всей игре. Первый тайм "Интер" завершил с 70-ю процентами владения мячом, стал первым с августа 2018-го года, кто забил в гостях у "Ромы" три мяча до перерыва. Причем сделал это даже без особых усилий. Бил по воротам мало.

Второй гол принесла комбинация из 19-ти передач. Чалханоглу прорвался слева и выложил чуть назад Джеко. Эдин, которого болельщики освистывали, гол не праздновал. Вскоре после этого он вышел на вратаря, и Патрисиу пришлось спасать. После 30-ой минуты "Рома" наконец-то попробовала играть в футбол, Манчини прострелил, а Винья замыкал с угла вратарской. Удар блестяще заблокировал Думфриз. А через через пару минут Дензел, правый латераль, подключился на линию вратарской и замкнул головой заброс центрального защитника Бастони слева.

Второй тайм даже нет причин описывать. Игры там не было. "Интер" просто катал мяч, большей частью на своей половине поля, "Рома" не пыталась это пресечь, не прессинговала. Немного разбудил лишь классный удар Дзаньоло на 82-ой минуте. Даже редактор трансляции и ответственный за табло на стадионе подумали, что состоялся гол и изменили счет на 1:3. Но мяч на самом деле попал во внешнюю сторону сетки.

Болельщики "Интера" к матчу подготовили большой баннер с "вечной благодарностью" за работу, проделанную Жозе в команде. То было 11 лет назад, а теперь до такого же баннера от болельщиков "Ромы" очень далеко. Она просто не явилась на матч. Проиграла четвертый из пяти Топ-матчей в нынешнем сезоне. Сам португалец, если считать Англию, проиграл 11-й из 12-ти последних. Можно ли оправдать их кадровыми потерями, вынудившими выпустить с первых минут четырех центральных защитников и произвести всего две замены за матч? Вряд ли.

"Рома" остается на пятом месте, но уже в 12-ти очках позади "Интера", который отстает на одно от первого. А отставание римлян от зоны Лиги Чемпионов по итогам тура может вырасти до девяти.