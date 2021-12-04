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Малиновский в старте на игру против Наполи
Руслан выйдет с первых минут в Неаполе
Фото: facebook.com/atalantabc
В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде сыграет против "Наполи". Начало встречи - 21:45.
Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе Руслану Малиновскому.
В нынешнем сезоне Серии А 28-летний украинец принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу.
???? Gli ???????? scelti da Mister Gasperini per #NapoliAtalanta!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 4, 2021
⚡️ Nerazzurri ???????????????? ???????????????? here!
Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/H3Til1dg1U
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