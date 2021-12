Малиновский в старте на игру против Наполи

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде сыграет против "Наполи". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе Руслану Малиновскому.

В нынешнем сезоне Серии А 28-летний украинец принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу.

???? Gli ???????? scelti da Mister Gasperini per #NapoliAtalanta!

⚡️ Nerazzurri ???????????????? ???????????????? here!



Presented by @Plus500#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/H3Til1dg1U