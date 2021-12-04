  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Малиновский в старте на игру против Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Малиновский в старте на игру против Наполи

Италия
(1 голосов)

Руслан выйдет с первых минут в Неаполе

Малиновский в старте на игру против Наполи

Фото: facebook.com/atalantabc

Новина українською

В матче 16-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на выезде сыграет против "Наполи". Начало встречи - 21:45.

Главный тренер команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе Руслану Малиновскому.

В нынешнем сезоне Серии А 28-летний украинец принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 голевую передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...