Моуринью проиграл очередной топ-матч. Рома - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов

Жозе Моуринью не стал для "Ромы" мессией – это уж точно. Команда едва тянет уровень середняка Серии А, проигрывая топ-матч за топ-матчем. Очередным ударом по амбициям тренера стал разгром от "Интера" – бывшей команде сеу Жозе. Как следствие, нет ни турнирных очков, ни респекта.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Серия А. 16-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Интер" 0:3

Голы: Чалханоглу 15, Джеко 24, Думфриз 39