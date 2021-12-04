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Моуринью проиграл очередной топ-матч. Рома - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов

Италия
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Рома - Интер ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Моуринью проиграл очередной топ-матч. Рома - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Жозе Моуринью не стал для "Ромы" мессией – это уж точно. Команда едва тянет уровень середняка Серии А, проигрывая топ-матч за топ-матчем. Очередным ударом по амбициям тренера стал разгром от "Интера" – бывшей команде сеу Жозе. Как следствие, нет ни турнирных очков, ни респекта.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 16-го тура Серии А.

Серия А. 16-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Интер" 0:3
Голы: Чалханоглу 15, Джеко 24, Думфриз 39

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В статье: Интер (Милан) Рома (Рим)
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