Серия А. Наполи - Аталанта 2:3. Гол Малиновского, камбек его команды

Серия А. 16-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Аталанта" 2:3

Голы: Зелински 40, Мертенс 47 - Малиновский 7, Демираль 66, Фройлер 71

"Наполи": Оспина, Малькюи (Политано 85), Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Руи, Лоботка (Демме 56), Лосано (Унас 67), Зелински, Элмас, Мертенс (Петанья 67)

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демираль, Толой, Дзаппакоста (Хатебур 46), Де Роон, Фройлер, Меле (Джимсити 82), Пессина (Иличич 57), Малиновский (Пашалич 73), Сапата (Муриэль 82)

Предупреждения: Ррахмани 58, Малькюи 64 - Малиновский 17, Пашалич 82, Джимсити 87

Главный арбитр: Маурицио Мариани

В девятом туре Серии А "Наполи" впервые в сезоне потерял очки. Тогда все восхищались им, говорили о походе к Скудетто, даже о том, что команда Лучано Спаллетти ярче, чем "Наполи" Маурицио Сарри. Тогда же "Аталанта" потеряла очки в пятый раз, и о ней даже начали говорить на тему конца эры. С тех пор в шести турах первые набрали 11 очков, вторые - 16. Еще и забив 17 мячей. Тон разговоров об обеих командах изменился. Даже Джан Пьеро Гасперини уже не отрицал разговоры о Скудетто, а Спаллетти говорил о шторме.

Осложняли ситуацию огромные кадровые потери подопечных Спаллетти. Сам тренер был дисквалифицирован, Инсинье, Кулибали, Руис, Ангисса и Осимхен - пятеро лучших игроков команды - травмированы. Можно довольно уверенно заявить, что именно это и сыграло решающую роль в результате матча. Спаллетти даже вынужден был впервые перейти на игру с тремя центральными защитниками. Почти кощунство в Неаполе. Покоя обороне это точно не принесло.

Следует заметить, что игра была не самого высокого качества. Точности и порядка обеим командами не хватало. Зато эмоций, желания, скорости было хоть отбавляй. Начало осталось за "Наполи". Он агрессивно прессинговал, прорывался на флангах. Лосано въехал в ворота вместо мяча, замыкая "кросс". А забила "Аталанта". Прессинг был преодолен длинным пасом по левому флангу, Сапата прорвался, вошел в штрафную, отдал чуть назад на ее линию Малиновскому. А Руслан блестяще пробил под перекладину. Его четвертый гол в сезоне.

Минуты с 15-ой до 29-ой доминировала, давила уже "Аталанта". Получалось креативнее, чем у соперника. Пессина прорвался к вратарю (пробил слабо), замыкал пас Сапаты в моменте, похожeм на голевой (неточно). Дзаппакоста прорвася справа и мощно пробил (Оспина вытащил). Весьма активный Малиновский, в том числе и в фолах (жестко фолил трижды), пробил в защитника с 11-ти метров. На 29-ой минуте общий счет по ударам по воротам был 8:2 в пользу гостей. Однако хозяева затем пришли в себя. Прорыв Лосано подвел слабый удар.

Зелински уже ничего не подвело. Во втором ударе. Первым после прорыва и прострела Малькюи справа он попал в защитника. Вторым - уже в сетку.

Второй тайм и вовсе начался шоком для бергамцев. Тот же Малькюи бросил в прорыв Мертенса, Дрис легко убежал и легко забил свой пятый гол в четырех последних матчах лиги. "Аталанта" ответила сразу же. Сапата замкнул головой навес Меле в стойку. От нее мяч отскочил в Оспину и чуть не срикошетил в ворота. Демираль также замыкал головой, штрафной Малиновского. Оспина вытащил. А Иличич даже заработал пенальти. Правда, ВАР позвал Маурицио Мариани и указал ему, что Руи отбил высоко поднятой ногой, а не рукой.

"Наполи" слишком прижался к своим воротам и заслуженно пропустил. От двух центральных защитников. Пас Толоя вразрез вывел Демираля на вратаря под острым углом, и Мерих чуть не порвал сетку в "девятке". Замены также сыграли против него и за соперника. Вышедший на замену Иличич прорвался справа, выложил чуть назад и в центр Фройлеру, а тот положил в дальний угол. А ответный навес Малькюи сорвался бы в сетку, если бы не Муссо. Петанья в добавленное время пробивал в падении с восьми метров. Выше. Эта замена не сыграла.

После третьего гола "Аталанта" уже отошла назад и играла осторожно. Замедляла игру. "Наполи" же старался, создал шансы, но силы быстро покидали его.

При бешеной поддержке своих болельщиков "Наполи" отдал все. Играл с сердцем, как призывал Corriere Dello Sport. Но без Инсинье, Осимхена, Руиса, Ангиссы, Кулибали бороться с пребывающей в великолепной форме "Аталантой" изначально было крайне сложно. Первое домашнее поражение неаполитанцев с января ожидалось. Тем более, что они в целом не в лучшей форме. Сегодня не выиграли уже в четвертом матче лиги из последних пяти. Именно замены, скамейка сыграли главную роль. Хозяева начали пропускать, а гости забивать после них.

Неаполитанцы скатываются на третье место. Бергамцам до них лишь два очка, а до лидера лиги, "Милана" - четыре.