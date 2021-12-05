Милан показал лучший старт в Серии А за 17 лет. Тогда команда выиграла чемпионат

Во вчерашнем поединке Серии А против "Салернитаны" "Милан" одержал 12 победу в чемпионате и благодаря осечке "Наполи" возглавил турнирную таблицу. В общей сложности у команды 38 очков в копилке, что является наибольшим количеством команды после первых 16-ти туров в Серии А с сезона 2003/2004 гг.

Тогда “россонерри” стали чемпионами с 11-очковым преимуществом над второй “Ромой”. Также отметим, что лучшим бомбардиром чемпионата того года стал Андрей Шевченко с 24-ю голами.

Следует отметить, что в прошлом сезоне у "Милана" после 16-ти туров было 37 зачетных пунктов, однако к концу чемпионата "Интер" смог опередить подопечных Пиоли на 12 очков.

Напомним, что в стартовых 11 матчах этого чемпионата "россонерри" одержали 10 побед, а затем сыграли вничью и дважды подряд уступили. Правда, в последних двух поединках команда одержала две подряд сухие победы.

Следующую встречу в Серии А “Милан” проведет 11 декабря в гостях против “Удинезе”, но предшествовать этому матчу будет решающее для подопечных Пиоли противостояние в ЛЧ с “Ливерпулем” на Сан-Сиро. Поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов состоится 7 декабря.