Серия А. Фиорентина уже пятая, впереди Ювентуса и Ромы

Серия А. 16-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Фиорентина" 2:3

Голы: Барроу 42, Хики 83 - Мале 33, Бираги 51, Влахович 67 (пен.)

В лиге, где "Ювентус" лишь 13-й по забитым мячам, а "Лацио" - 15-й по пропущенным, вполне логично надеяться сдвинуть их. "Фиорентина" и "Болонья" это и делают. Вторые начали тур выше римлян, первые - ещё и туринцев. В последних турах обе также отметились победами над грандами - первые над "Миланом", вторые над "Ромой". Такая ситуация добавляла одному из менее острых дерби Италии - Апеннинскому - нужной остроты. Флорентийцы ещё и хотели прервать серию из четырёх поражений в гостях. Они оказались более настроенными, более живыми.

В целом матч отнюдь не был ярким, ударов по воротам в первом тайме было всего шесть. Гости владели мячом почти в два раза чаще. И в итоге все их первые три удара в створ ворот стали голами. Гонсалес навесил на выскочившего Мале, Бираги отлично закрутил штрафной над "стенкой", вратарь "Болоньи" Скорупски непонятно зачем вышел из ворот, в панике вернулся и сбил Гонсалеса. 13-й гол Влаховича в сезоне. Хозяева отыгрались лишь временно, с длинного заброса Сванберга. Прорыва латераля Хики и удара с рикошетом на 83-ей минуте им также не хватило.

"Фиорентина" обходит даже "Рому" и стает пятой. При том, что обе уже свои матчи 16-го тура отыграли. "Болонья" восьмая и может пропустить вперёд "Лацио". Ее в этом равном матче подвели отсутствие из-за травмы главного форварда Арнаутовича и глупость вратаря.