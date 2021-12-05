Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко рассказал о восстановлении лидеров Дженоа
Кришито и Дестро в понедельник пройдут обследование
Фото: genoacfc.it
Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко рассказал, как проходит восстановление лидеров команды - форварда Маттиа Дестро и защитника Доменико Кришито.
"В понедельник Кришито и Дестро пройдут обследование, чтобы понять, как проходит восстановление.
Доменико должен вернуться в строй раньше. Дестро, скорее всего, понадобится больше времени на восстановление", – рассказал Шевченко.
Сегодня, команда под рукодством украинского специалиста сыграет на выезде против туринского "Ювентуса". Начало встречи 21:45.
Популярное сейчас
- Украинки заняли 10-е место в эстафете Кубка мира в Эстерсунде. Как это было
- Заря - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Хуммельс забыл, что он уже не играет за Мюнхен. Боруссия Д – Бавария 2:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО