Шевченко рассказал о восстановлении лидеров Дженоа

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко рассказал, как проходит восстановление лидеров команды - форварда Маттиа Дестро и защитника Доменико Кришито.

"В понедельник Кришито и Дестро пройдут обследование, чтобы понять, как проходит восстановление.

Доменико должен вернуться в строй раньше. Дестро, скорее всего, понадобится больше времени на восстановление", – рассказал Шевченко.