  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Шевченко рассказал о восстановлении лидеров Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко рассказал о восстановлении лидеров Дженоа

Италия
(1 голосов)

Кришито и Дестро в понедельник пройдут обследование

Шевченко рассказал о восстановлении лидеров Дженоа

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Главный тренер итальянского "Дженоа" Андрей Шевченко рассказал, как проходит восстановление лидеров команды - форварда Маттиа Дестро и защитника Доменико Кришито.

"В понедельник Кришито и Дестро пройдут обследование, чтобы понять, как проходит восстановление.

Доменико должен вернуться в строй раньше. Дестро, скорее всего, понадобится больше времени на восстановление", – рассказал Шевченко.

Сегодня, команда под рукодством украинского специалиста сыграет на выезде против туринского "Ювентуса". Начало встречи 21:45.

Читайте такжеЮвентус – Дженоа | Онлайн матч | Аудио
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сalciomercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...