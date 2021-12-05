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Пиоли: Мы стартовали очень мощно второй сезон подряд

Италия
(1 голосов)

Тренер доволен своей командой

Пиоли: Мы стартовали очень мощно второй сезон подряд

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Наставник "Милана" Стефано Пиоли дал комментарий после матча Серии А с "Салернитаной" (2:0):

"Хорошая игра, достойная победа – я доволен, хотя некоторые еще до начала матча считали, что мы выиграем. Было бы лучше, если бы мы забили больше, ведь мы создали столько моментов, но команда показала зрелую, стабильную игру.

Мне понравилось, как мы контролировали игру и продолжали создавать моменты, несмотря на то, что особо не рисковали. Мы хорошо двигались как с мячом, так и без.

Я предсказывал перед сезоном очень упорную борьбу в верхней части таблицы. Честно говоря, ожидал, что она будет еще упорнее и что "Ювентус", "Рома" и "Лацио" будут ближе к топ-4. В чемпионате все решают детали. Возможно, травмы и участие в еврокубках станут определяющими факторами в гонке за скудетто.

Мы стартовали очень мощно второй сезон подряд, но нам еще не хватает стабильности", – сказал Пиоли.

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В статье: Стефано Пиоли Салернитана Милан
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Источник:
Football Italia

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