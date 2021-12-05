Серия А. Специя упускает победу, но прогрессирует, камбек Вероны с 0:3 на 4:3

Серия А. 16-й тур



Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Сассуоло" 2:2

Голы: Манай 35, Гьяси 48 - Распадори 66, 79

Несмотря на четыре поражения в пяти матчах, в последнее время "Специя" обнадеживает. Она проиграла "Фиорентине" и "Болонье", угрожающим Топ-7, проиграла грандам "Интеру" и "Аталанте". Зато победила дома команду из начала второй десятки - "Торино". Желала победить и другую такую же. В целом дома в последних пяти матчах вместе с отчетным у нее две победы, две ничьи и поражение при приличной игре. "Сассуоло" же вновь подтвердил слова своего тренера Алессио Дионизи о том, что против грандов играет лучше, чем против аутсайдеров.

Победитель "Ювентуса" и "Милана" в гостях, команда, вернувшаяся несколько дней назад с 0:2 против "Наполи", вернулась с 0:2 и сегодня. Но против гораздо более слабой команды. Она уже теряла очки против "Дженоа", "Кальяри", "Удинезе". Теперь и против "Специи". Дионизи говорил о тесте на взрослость в этом матче. Вряд ли он сдан хорошо.

Матч был странным и жутко интересным. Ударов по воротам поначалу не хватало, но практически каждый из них был опасным, значимым. Скорости и уровень жесткости борьбы были высокими. "Сассуоло" владел мячом около 65-ти процентов времени и трижды попадал в каркас ворот. Берарди со штрафного в самом начале матча через руки Проведеля, Скамакка ударом издали в середине первого тайма. Распадори после разворота в середине второго. Но в комбинационной игре "Специя" долго выглядела лучше. А также жестче в борьбе.

Нзола и Манай прорывались, и первого подвела точность, а от второго спас вратарь. Манай высоко поднятой ногой замкнул классный заброс Рецы с фланга во время настойчивой контратаки. В начале второго тайма Нзола продрался по левому флангу, слишком мягкие защитники не выбили, и Мбала протолкнул на Гьяси. Тот также протолкнул в падении в борьбе с защитником. В концовке матча Нзола мог вернуть победу, но Консильи вновь выиграл выход один-на-один.

Следует заявить, что в районе 60-ой минуты игра уже изменилась. "Сассуоло" удалось прижать соперника к его воротам, заставить его лишь отбиваться. Удалось выигрывать единоборства. Еще и сыграла замена. На вопрос о малом количестве забитых Джакомо Распадори Дионизи перед матчем ответил, что доволен им и скоро форвард начнет забивать. Сегодня он вышел и забил дважды. Вначале подхватил мяч после плохо выбитого головой Амианом в борьбе и пробил под перекладину с семи метров. Затем прошел двоих и положил в угол с 17-ти.

Виктор Коваленко отыграл 67 минут. Тяжело работал в отборе. Интересно двигался без мяча. На 16-ой минуте в контратаке двоих он подключился в штрафную, выбежал из-за спины защитника и замкнул в падении прострел Нзолы. Правда, автор ассиста пребывал в офсайде. Был украинец в штрафной и во время двух голов "Специи". Также почти откликнулся на длинный заброс туда. Вратарь опередил. С другой стороны, слишком часто терял мяч в центре поля. Его процент точных передач (72) - один из худших на поле. Во втором тайме сдал в активности.

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Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Эллас Верона" 3:4

Голы: Чеккарони 12, Чрнигой 19, Анри 28 - Анри 52 (автогол), Капрари 65 (пен.), Симеоне 67, 85

Удаление: Чеккарони 63 ("Венеция", прямая красная)

Если матч в Специи был странным и драматичным, то что сказать о матче в Венеции? "Верона" ехала туда без единой гостевой победы в сезоне, уже почти без ауры победителя "Лацио" и "Ювентуса" и не проигравшего в гостях "Наполи". После этих достижений она сдала, набрала лишь одно очко в двух матчах против аутсайдеров. "Венеция" также могла заставить ее потерять очки, как заставила в последнее время "Рому" и "Болонью". Даже повела со счетом 3:0. Но затем сделала все для того, чтобы соперник вернулся.

Араму прострелил, Анри сбросил, Чеккарони забил. Контратаку разыграли Йонсен и Чрнигой. Монтипо выбежал вперед, грубо ошибся и Анри наказал его. Все? Нет, лишь начало. Тот же Анри переправляет угловой в собственные ворота, Чеккарони выбивает мяч на линии ворот рукой и получает красную карточку. Потеря Свободы, и Симеоне подсекает третий гол своей команды за 15 минут. А на 85-ой тот же Симеоне выстрелил с 20-ти метров под перекладину и добыл для своей команды первую гостевую победу после 11-ти матчей без них.

После Топ-матчей "Рома" - "Интер" и "Наполи" - "Аталанта" в субботу казалось, что в воскресенье будет скучновато. Получилось же, что в трех первых матчах сегодня в целом забиты 16 мячей. Это Серия А!