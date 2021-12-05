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Шокирующее начало для Шевченко: Куадрадо забил Дженоа невероятный гол с углового

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Колумбиец огорчил команду украинского коуча

Шокирующее начало для Шевченко: Куадрадо забил Дженоа невероятный гол с углового

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко на выезде играет против туринского "Ювентуса".

Счет в поединке уже на 9-й минуте открыл хавбек "зебр" Хуан Куадрадо - колумбиец поразил ворота команды украинского наставника прямым ударом с углового.

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Видео гола Куадрадо

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В статье: Ювентус (Турин) Хуан Куадрадо Дженоа (Генуя)
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Комментарии (6)
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kravaserega (Kyiv)
06.12.2021 в 00:04
Я думаю до прихода Шевченка игра Дженоа была получше, по крайней мере в статистике не было столько нулей играл бы он в Украине так, уже б давно написали, что он физрук и надо во вторую лигу. С такой игрой на горизонте уже маячит серия В
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
05.12.2021 в 23:51
Шева это не твоё --беги не позорься не отмоешься
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
05.12.2021 в 22:57
Самый тяжёлый тренерский дебют за всю историю Серии-А, наверное. Впервые взять клуб, который к тому же прозябает в подвале лиги и начать сразу четырёх матчей против Ромы, Удинезе, Милана и Ювентуса. Никому не позавидуешь. А ведь все ещё 0-1 всего. Шевченко пытается построить команду на руинах. За это, конечно, огромный респект.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.12.2021 в 22:45
Шеві нагадують про улюблений сухий лист його вчителя...
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0
-1
Ol-g (Одесса)
05.12.2021 в 23:08
Цей гравець так більше не заб'є, а тут саме команді Шевченка.
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0
-1
Ol-g (Одесса)
05.12.2021 в 22:23
Красивая редкость. Облом.
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