Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шокирующее начало для Шевченко: Куадрадо забил Дженоа невероятный гол с углового
Колумбиец огорчил команду украинского коуча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко на выезде играет против туринского "Ювентуса".
Счет в поединке уже на 9-й минуте открыл хавбек "зебр" Хуан Куадрадо - колумбиец поразил ворота команды украинского наставника прямым ударом с углового.
Видео гола Куадрадо
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стало известно, когда Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины
- Шевченко – России, Зинченко – Швеции и паненка Милевского – Швейцарии. УАФ предлагает выбрать самый лучший гол в истории сборной Украины
- Заря - Ингулец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Голепад, начатый Малиновским. Наполи - Аталанта 2:3. Обзор матча, видео голов
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kravaserega (Kyiv)
06.12.2021 в 00:04
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
05.12.2021 в 23:51
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
05.12.2021 в 22:57
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
05.12.2021 в 22:45
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
05.12.2021 в 23:08
Ответить
0
-1
Ol-g (Одесса)
05.12.2021 в 22:23
Ответить
+1
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...