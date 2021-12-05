Серия А. Ювентус - Дженоа 2:0. Слабейшая команда в лиге

Серия А. 16-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа" 2:0

Голы: Куадрадо 9, Дибала 82

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Лука Пеллегрини (Сандро 46), Локателли, Бентанкур, Кулушевски, Дибала (Жорже 88), Бернардески (Рабио 83), Мората (Кен 73)

"Дженоа": Сиригу, Васкес, Бираски, Бани (Ванхезден 73), Гильоне, Туре (Портанова 59), Бехрами (Гальдамес 59), Эрнани, Камбиазо (Мелегони 85), Экубан, Бьянки (Пандев 58)

Предупреждения: Лука Пеллегрини 34, Мората 72, Кен 74 - Камбиазо 49

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Матчи воскресенья в Серии А завершала встреча кризисных неспокойных команд. "Ювентус" переживает бурю и в игровом, и в административном плане, проиграл в нынешнем сезоне дома уже трижды, а в нынешнем году пять раз, что больше, чем за шесть лет до этого вместе взятых. Он далек даже от Топ-4, не говоря уж о Скудетто. "Дженоа" не побеждала в 12-ти матчах подряд, пребывает в зоне вылета. Приход Андрея Шевченко разве что сделал его четвертым тренером в 21-ом веке без забитых в первых трех матчах.

Массимилиано Аллегри и капитан Джорджо Кьеллини отчаянно призывают к спокойствию и тяжелой работе, к терпению и организованности. Тренер выдает патриотические спичи о времени отдавать долги клубу, который столько им дал. В предыдущем туре против еще одной команды из зоны вылета "Салернитаны" (2:0) команда и вправду отыграла солидно, организованно, работала. Забила с игры более одного мяча впервые с сентября, оформила третий матч лиги из последних четырех с победой и без пропущенных. Она пробирается вперед.

"Дженоа"? Она стоит на месте, а то и откатывается назад. По объективным причинам, таким, как травмы. Сегодня по-прежнему не было авторов 14-ти из 17-ти ее голов в сезоне, из-за травм и болезней еще и вылетели все три опорника, которым Шевченко доверял в первых трех матчах. Но и нельзя не заявить, что работа тренера, которую всегда хочется видеть, его изменения не заметны.

По этому матчу было ясно, почему атака "Ювентуса" лишь 13-ая в лиге. "Дженоа" была просто заперта в своей штрафной, 14:0 по ударам по воротам и 70:30 по владению мячом до перерыва даже комментировать не нужно. Атаки и полузащиты гостей не существовало. Тем не менее, забить хозяевам удалось лишь однажды. Куадрадо прямым угловым по высокой дуге блестяще закрутил мяч в сетку от штанги и перекладины. Также Бернардески раскручивал защитника, Мората дважды и Де Лихт пробивали в упор. Все это шло прямо во вратаря.

В принципе, можно даже сказать, что центр обороны "Дженоа" до перерыва держался неплохо. Кроме этих моментов, он позволял "Ювентусу" лишь удары издали. Однако в то же время защитники упорно пытались выходить из обороны через короткий пас и теряли мяч. Длинный также не помогал. Прессингом генуэзцы не занимались, два их форварда барражировали без мяча и темпа. Потому туринцы чувствовали себя весьма комфортно.

Второй тайм начался точно так же. Гости теряли мячи возле своей штрафной, Мората из ее центра вновь попал в Сиригу, обстрел издали продолжался. Несколько изменилась игра лишь после тройной замены Шевченко. "Дженоа" уже начала комбинировать, забрасывать в штрафную слева. Чуть не удалась контратака Экубана, он уже в штрафной запутался с мячом. Но в то же время и "Юве" устраивал контратаки. Даже три против одного. Дибала вновь попал в Сиригу. Куадрадо прорвался справа и также был остановлен вратарем.

Все же "бьянконери" удалось добиться своего. В концовке, в которой нервозность обеих команд ясно ощущалась, Бернардески прошел слева, отдал между двумя соперниками Дибале, и Пауло из левой части штрафной наконец-то пробил низом как следует.

27:0 по ударам по воротам, 12:0 по ударам в створ, 70:30 по владению мячом. Безоговорочно лучшее выступление "Ювентуса" в сезоне. Ясно, что его проблемы с реализацией огромны. Но такая игра и уже четвертый матч лиги из пяти последних с победой и без пропущенных - немалый прогресс. А "Дженоа"? Можно в тысячный раз упомянуть о травмах. А можно и заявить, что она на данный момент в нынешнем состоянии слабейшая команда в лиге. Слабейшая по очкам "Салернитана" отыграла против "Юве" пару дней назад в разы лучше.