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Дженоа Шевченко ни разу не пробила по воротах Ювентуса

Италия
(1 голосов)

В свою очередь "зебры" нанесли 27 ударов...

Дженоа Шевченко ни разу не пробила по воротах Ювентуса

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" в Турине проиграла "Ювентусу" - 0:2. Особенно красивым получился первый мяч "зебр" - Хуан Куадрадо прямым ударом с углового поразил ворота Сиригу.

За этот поединок подопечные Массимилиано Аллегри нанесли 27 ударов по воротах гостей, из них 12 пришлись в створ. К сожалению, команда под руководством Андрея Шевченко не сумела ни разу пробить по воротах "Юве" за весь поединок.

Это третье поражение украинского специалиста на посту наставника итальянского клуба. Ранее "Дженоа" проиграла "Роме" и "Милану", а также сыграла в нулевую ничью с "Удинезе",

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В статье: Андрей Шевченко Ювентус (Турин) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Seria A

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Комментарии (1)
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Djarik87 (Киевская область)
06.12.2021 в 00:07
С этим дном он вряд ли далеко зайдет
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