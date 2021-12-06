Дженоа Шевченко ни разу не пробила по воротах Ювентуса

В матче 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" в Турине проиграла "Ювентусу" - 0:2. Особенно красивым получился первый мяч "зебр" - Хуан Куадрадо прямым ударом с углового поразил ворота Сиригу.

За этот поединок подопечные Массимилиано Аллегри нанесли 27 ударов по воротах гостей, из них 12 пришлись в створ. К сожалению, команда под руководством Андрея Шевченко не сумела ни разу пробить по воротах "Юве" за весь поединок.

Это третье поражение украинского специалиста на посту наставника итальянского клуба. Ранее "Дженоа" проиграла "Роме" и "Милану", а также сыграла в нулевую ничью с "Удинезе",