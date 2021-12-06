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Дженоа Шевченко ни разу не пробила по воротах Ювентуса
В свою очередь "зебры" нанесли 27 ударов...
Фото: ФК Дженоа
В матче 16-го тура итальянской Серии А "Дженоа" в Турине
За этот поединок подопечные Массимилиано Аллегри нанесли 27 ударов по воротах гостей, из них 12 пришлись в створ. К сожалению, команда под руководством Андрея Шевченко не сумела ни разу пробить по воротах "Юве" за весь поединок.
Это третье поражение украинского специалиста на посту наставника итальянского клуба. Ранее "Дженоа" проиграла "Роме" и "Милану", а также сыграла в нулевую ничью с "Удинезе",
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