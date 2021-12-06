Ибрагимович: Я надеюсь, что буду играть за Милан вечно. Хочу выиграть еще одно Скудетто

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в очередной раз высказался о потенциальном заключении нового трудового договора с "россонери". Действующий контракт шведа с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2022 года.

"Нет, я чувствую, что мой контракт не закончится никогда. Давайте окажем давление на руководство "Милана", чтобы мой трудовой договор обновили. Надеюсь, что я останусь, и буду играть за "Милан" вечно. Я хочу выиграть еще одно Скудетто. Не знаю, что будет после завершения карьеры, поэтому заканчивать немного боязно. Хочу продолжить, чтобы ни о чем не жалеть".

В текущем сезоне футболист 12 раз выходил на поле, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.