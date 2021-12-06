Лидер Ювентуса: То, что на данный момент происходит в клубе, – важнее продления моего контракта

Хавбек туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о приостановке переговоров о продлении трудового договора со "Старой синьорой". Цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере со ссылкой на DAZN.

"Прямо сейчас у "Ювентуса" есть другие вопросы, которые нужно решать, поэтому пока мы можем подождать с продлением моего контракта. То, что сейчас происходит в клубе, важнее моего трудового договора".

Paulo Dybala on timing for his new contract announcement: “Right now the club has other things to resolve so for now we can wait on this, whats happening now is more important than my contract”, he told DAZN. ⚪️???????? #Juventus



Verbal agreement on five year deal reached weeks ago. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2021

Устная договоренность о новой пятилетней сделке между Дибалой и "Юве" была достигнута несколько недель назад. Известно, что руководство клуба подозревают в ложной отчетности клуба в рамках трех предыдущих сезонов.