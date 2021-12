Лидер Ювентуса: То, что на данный момент происходит в клубе, – важнее продления моего контракта

Хавбек туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о приостановке переговоров о продлении трудового договора со "Старой синьорой". Цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере со ссылкой на DAZN.

Paulo Dybala on timing for his new contract announcement: “Right now the club has other things to resolve so for now we can wait on this, whats happening now is more important than my contract”, he told DAZN. ⚪️???????? #Juventus



Verbal agreement on five year deal reached weeks ago.