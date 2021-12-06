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Лидер Ювентуса: То, что на данный момент происходит в клубе, – важнее продления моего контракта

Италия
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Крутой Пауло

Лидер Ювентуса: То, что на данный момент происходит в клубе, – важнее продления моего контракта

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хавбек туринского "Ювентуса" Пауло Дибала рассказал о приостановке переговоров о продлении трудового договора со "Старой синьорой". Цитирует футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своем Твиттере со ссылкой на DAZN.

"Прямо сейчас у "Ювентуса" есть другие вопросы, которые нужно решать, поэтому пока мы можем подождать с продлением моего контракта. То, что сейчас происходит в клубе, важнее моего трудового договора".

Устная договоренность о новой пятилетней сделке между Дибалой и "Юве" была достигнута несколько недель назад. Известно, что руководство клуба подозревают в ложной отчетности клуба в рамках трех предыдущих сезонов.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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