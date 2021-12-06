  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри: Я думаю, что Ювентус – худшая команда по реализации моментов в Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри: Я думаю, что Ювентус – худшая команда по реализации моментов в Серии А

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Признания Макса

Аллегри: Я думаю, что Ювентус – худшая команда по реализации моментов в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри всегда заряжен на максимальный результат. Во время матча Серии А с "Дженоа" (2:0) он провел разговор на повышенных тонах с Моратой после замены Альваро, толкнув при этом испанца в плечо, а после игры уже более спокойно прокомментировал победу "бьянконери" (2:0).

"Мы хотим улучшить процент реализации голевых моментов. Думаю, "Ювентус" – худшая команда по реализации моментов в Серии А, будто мы хотели закрепить эту статистику. Эффективность перед воротами нужно повышать".

"Сейчас мы делим пятое место с "Фиорентиной", было важно победить. Команды из ТОП-4 заслуживают своих позиций. Не знаю, что будет в конце сезона. У нас есть турнирные задачи во всех соревнованиях".

"Ювентус" нанес 27 ударов по воротам "Дженоа". Генуэзцы при Шевченко проиграли 3 матча из 4 (разница мячей – 0:7). Отметим, что Массимилиано – 2-й после Анчелотти тренер, одержавший 250 побед в Серии А в трехочковую эпоху, как сообщает Opta Sports.

Читайте такжеПолная беспомощность команды Шевченко. Ювентус - Дженоа 2:0. Обзор матча, видео голов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football-italia.net

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...