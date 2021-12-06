Аллегри: Я думаю, что Ювентус – худшая команда по реализации моментов в Серии А

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри всегда заряжен на максимальный результат. Во время матча Серии А с "Дженоа" (2:0) он провел разговор на повышенных тонах с Моратой после замены Альваро, толкнув при этом испанца в плечо, а после игры уже более спокойно прокомментировал победу "бьянконери" (2:0).

"Мы хотим улучшить процент реализации голевых моментов. Думаю, "Ювентус" – худшая команда по реализации моментов в Серии А, будто мы хотели закрепить эту статистику. Эффективность перед воротами нужно повышать".

"Сейчас мы делим пятое место с "Фиорентиной", было важно победить. Команды из ТОП-4 заслуживают своих позиций. Не знаю, что будет в конце сезона. У нас есть турнирные задачи во всех соревнованиях".

"Ювентус" нанес 27 ударов по воротам "Дженоа". Генуэзцы при Шевченко проиграли 3 матча из 4 (разница мячей – 0:7). Отметим, что Массимилиано – 2-й после Анчелотти тренер, одержавший 250 побед в Серии А в трехочковую эпоху, как сообщает Opta Sports.