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Президент Сампдории арестован за финансовые преступления

Италия
(1 голосов)

Мошенничества не связаны с футбольным клубом

Президент Сампдории арестован за финансовые преступления

Фото: Twitter

Новина українською

Финансовая гвардия Италии арестовала президента ФК "Сампдория" Массимо Ферреро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 70-летний функционер подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом. Ферреро был взят под стражу, а еще пять человек, связанные с данным преступлением находятся под домашним арестом.

Отметим, что "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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В статье: Сампдория (Генуя) Массимо Ферреро
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 17:23
Наші футбольні "чиновники" почитали, посміялись....
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0
0
A.l.e.x. (Київ)
06.12.2021 в 15:35
Жаль, що в Україні таке поки що не можливо. А корупція поступово її знищує.
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0
-1
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
06.12.2021 в 15:34
Нам би таку фінансову гвардію... За рік з 16 президентів клубів УПЛ всі б сиділи...
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-1


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