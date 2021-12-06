Президент Сампдории арестован за финансовые преступления

Финансовая гвардия Италии арестовала президента ФК "Сампдория" Массимо Ферреро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, 70-летний функционер подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом. Ферреро был взят под стражу, а еще пять человек, связанные с данным преступлением находятся под домашним арестом.

Отметим, что "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.