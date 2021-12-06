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Президент Сампдории арестован за финансовые преступления
Мошенничества не связаны с футбольным клубом
Фото: Twitter
Финансовая гвардия Италии арестовала президента ФК "Сампдория" Массимо Ферреро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, 70-летний функционер подозревается в финансовых преступлениях, не связанных с клубом. Ферреро был взят под стражу, а еще пять человек, связанные с данным преступлением находятся под домашним арестом.
Отметим, что "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Источник:La Gazzetta dello Sport
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.12.2021 в 17:23
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A.l.e.x. (Київ)
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olexadovbusch (Івано-Франківськ)
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