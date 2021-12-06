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Верона проигрывала 0:3, но во втором тайме выиграла. Сын Симеоне забил шедевр - ВИДЕО

Италия
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Венеция – Верона, чемпионат Италии, 5 декабря 2021

Верона проигрывала 0:3, но во втором тайме выиграла. Сын Симеоне забил шедевр - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Верона" – одна из самых ярких команд Серии А в этом сезоне. Команда Игора Тудора в 16 турах забила 32 мяча, что почти на уровне "Наполи", "Аталанты" и "Милана". Но бороться за высшие места не позволяет слабая защита – пропускает "Верона" тоже более чем достаточно. Зато ее матчи – настоящее удовольствие для нейтральных болельщиков. Например, с "Венецией" веронцы проиграли первый тайм, пропустив трижды, а после перерыва не только отыгрались, но и выиграли.

Третий и четвертый в их составе – на счету Джованни Симеоне, сына Диего Симеоны. Форвард сейчас находится в отличной форме, о чем свидетельствуют 11 забитых мячей. Последний в игре с "Венецией" получился особенно красивым. Джованни забил ударом в девятку из-за пределов штрафной.

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В статье: Джованни Симеоне Эллас Верона Венеция
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