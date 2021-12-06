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Ювентус отложил продление контракта с Дибалой из-за обысков в клубе

Италия
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Клуб продлит соглашение с игроком позже

Ювентус отложил продление контракта с Дибалой из-за обысков в клубе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ювентус" согласовал продление контракта с нападающим Пауло Дибалою. 28-летний игрок подпишет контракт до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

Зарплата аргентинца составит 8,5 миллиона евро в год (и еще 1,5 миллиона в виде бонусов). Стороны должны уже были официально оформить соглашение, но эта процедура была отложена из-за обысков в офисе туринского клуба.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала
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