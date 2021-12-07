Топ-4 уплотняется и убегает. Итоги 16-го тура Серии А

Милан - Салернитана 2:0

Рома - Интер 0:3

Наполи - Аталанта 2:3

Болонья - Фиорентина 2:3

Венеция - Эллас Верона 3:4

Специя - Сассуоло 2:2

Сампдория - Лацио 1:3

Ювентус - Дженоа 2:0

Эмполи - Удинезе 3:1

Кальяри - Торино 1:1

В 16-ом туре Серии А не только забили 38 мячей, но и сменили лидера, уплотнили Топ-4 и увеличили её отрыв от остальных, сдвинули "Рому" на прошлогоднее седьмое место, устраивали камбеки вплоть до сумасшедших и разгромы вплоть до позорных. Да даже дважды забили прямыми ударами с угловых. Просто умопомрачительный тур!

"Рома" - "Интер"

По итогам 16-го тура турнирную таблицу лиги возглавил "Милан". Впрочем, главным победителем тура следует признать "Интер". Ещё четыре тура назад, перед Миланским дерби, ему задавали вопросы о вылете из борьбы за Скудетто в случае поражения. После ничьей там и четырех побед подряд, после трех матчей подряд без пропущенных он лишь в одном очке от первого места. И, как и заявил перед матчем в Риме Симоне Индзаги, победа там стала подтверждением нынешнего сверхуспешного цикла.

Индзаги даже не уверен, отыграла ли его команда лучший матч в сезоне. Пожалуй, 3:0 в гостях у именитого соперника, не пропускавшего дома три мяча в первом тайме более трех лет, против тренера, который до сих пор легенда "нерадзурри" и был сверхмотивирован на них - лучший. Когда Corriere Dello Sport пишет, что "Индзаги заслужил победить техническим нокаутом уже на 24-ой минуте", когда команда владеет мячом на таком выезде 66 процентов времени - значит, выступила идеально.

Чемпион продемонстрировал весь свой арсенал. Наглости и везения при прямом голе Чалханоглу с углового, отличной комбинационной игры с 19-ю передачами с голом Джеко, отличной контратаки и вариативности с ассистом центрального защитника Бастони с левого фланга латералю Думфризу. А также обороны.

А что с "Ромой"? Жозе Моуриньо вновь отказался отвечать на вопросы журналистов, лишь выдал монолог. Заявил, что его команда изначально намного слабее "Интера". А после травм и дисквалификаций Пеллегрини, Абрахама, Карсдорпа и Эль-Шаарави осталась с "атакующим потенциалом на нуле". Заявил, что наименее дисциплинированная команда лиги, получает слишком много карточек. И ушёл. Тем временем она с четырьмя очками в четырёх последних домашних матчах и с одном очком в пяти против грандов.

Одним предложением - ничего в римском клубе по сравнению с предыдущим сезоном не изменилось. Он вновь седьмой. Только споров с прессой стало больше.

"Наполи" - "Аталанта"

Вторым большим победителем тура стала "Аталанта". Впервые в каденции Джан Пьеро Гасперини не отметал яростно разговоры о Скудетто. Назвал одной из проверок выезд в Неаполь. Здесь его команда побеждала в шести предыдущих очных матчах чаще, чем хозяева (трижды), здесь встретила соперника без пяти своих лучших игроков - Инсинье, Кулибали, Руиса, Осимхена и Ангиссы. Сюда приехала после четырёх побед в лиге подряд и 12-ти забитых, в том числе и в гостях над "Ювентусом". Шанс был уникальным.

Разумеется, матч здесь был не таким, как в Риме. Великолепным фестивалем не одной команды, а обеих. С бешеным темпом, бешеной атмосферой, бешеной драмой. Было заметно, что играют вторая и третья команды лиг Топ-5 по забитым мячам в 2021-ом году. Недостаток точности, множество ошибок на этом фоне и не заметили. Гасперини праздновал великолепную игру обеих команд и радостно отмечал аплодисменты болельщиков "Наполи" в адрес его команды и ответные аплодисменты игроков. Это был праздник футбола.

"Наполи" при поддержке болельщиков яростно боролся и за себя и за отсутствующих. Лучано Спаллетти даже не желал слушать о том, кто фаворит. Но в итоге ему не хватило как раз скамейки. К 60-ой минуте команда устала и слишком прижалась к своим воротам. В решающие моменты не было дисквалифицированного тренера. А "Аталанта" совершила камбек после своих замен, под руководством Йосипа Иличича. И с помощью своей вариативности, когда гол пасом вразрез и мощным ударом сделали два центральных защитника.

Сверхважная победа в стратегическом плане. Она отсекает Топ-4 от остальных и уплотняет борьбу внутри её. Причём в этой борьбе "Наполи" после лишь одной победы в пяти последних матчах выглядит аутсайдером. Он яростно борется, Спаллетти и после матча отказался говорить об отсутствующих ("Аталанта" выиграла настоящий матч у настоящей команды"), но потери слишком тяжёлые. А бергамцы впервые в каденции Гасперини набрали более 30-ти очков и заняли место в Топ-4 после 16-го тура. Что бы это означало?!

"Милан", "Ювентус" и "Лацио"

Другие команды из Топ-7 провели гораздо более спокойный тур. "Милан" нашёл формулу хотя бы против аутсайдеров и после "Дженоа" провел второй спокойный уверенный матч подряд - против "Салернитаны". Чего до этого не было с сентября. 72 процента владения мячом и 14:3 по ударам по воротам принесли ранние 2:0 в первом тайме, во втором тайме были запороты три выхода один-на-один, а опасность у ворот гранда создал лишь сам себе вратарь Маньян. Все это - без лидера атаки Златана, лидера обороны Кьера.

Так и были добыты выход на первое место и лучшее начало сезона "россонери" с 2003/04. Тогда они взяли Скудетто.

"Ювентус" играл точно с теми же командами в последних двух матчах. И также разобрался с обеими без пропущенных. Против "Дженоа" он и вовсе провел лучший свой матч в сезоне, выиграв по ударам по воротам со счетом 27:0, по ударам в створ - 12:0, по владению мячом - 70:30. Если бы не просто дико некомпетентное поведение перед воротами, не совершенно безалаберные удары, это завершилось бы со счетом 6:0 или 7:0. Завершилось 2:0 с шедевральным прямым угловым "сухим листом" Куадрадо.

На фоне всех скандалов, на фоне антирекордного поражения от "Челси" в Лиге Чемпионов, на фоне поражения дома в битве за шесть очков от "Аталанты" и не заметно, что в последних пяти матчах лиги "Юве" вообще-то четырежды не пропустил и четырежды победил. Но не игнорировать такой темп нельзя. Он добросовестно работает и пытается выйти из кризиса.

Как раз уверенная победа "Лацио" не была ожидаемой. Он в игровом кризисе хуже "Ювентуса" и "Ромы", начал тур лишь 15-ым по пропущенным и мог завершить его 11-ым по набранным очкам. В гостях в лиге побеждал лишь в одном из предыдущих 11-ти матчей. Маурицио Сарри признал, что сборище его игроков - все еще не команда и говорил о хаотичной игре. Пять таймов против "Ювентуса", "Наполи" и "Удинезе" она проиграла с общим счетом 1:9, а в шестом против фриуланцев вернулась, но упустила победу.

Тем не менее, именно прижатой к стенке она собралась и легко раскатала своего аутсайдера в первом тайме. Отправление в запас вратаря Рейны, опорника Луиса Альберто, вингера Фелипе Андерсона помогло в плане динамизма, стараний и уверенности в себе. Иммобиле, Дзакканьи и Милинкович-Савич раз за разом разыгрывали треугольники и с такой игрой, как заявил Сарри, разорвали бы кого угодно.

Во втором тайме, правда, разрывала уже "Сампдория", и счет ударов по воротам стал 18:6. А Милинкович-Савич был удален за лишние слова в адрес арбитра. Но 3:1 в гостях и один супертайм - это максимум, который сейчас можно требовать от римлян.

Другие

"Фиорентина" идёт наравне с "Ювентусом" и впереди "Ромы" и "Лацио", "Болонья" и "Верона" - сразу же за римлянами. Эти три команды второго эшелона устроили нам великолепное зрелище в 16-ом туре. В целом ударов по воротам было сравнительно немного, да и по качеству игры остались вопросы, но 3:2 в Болонье и камбек "Вероны" в Венеции с 0:3 после первого тайма на 4:3 после второго компенсировали все.

В Болонье сыграли травма форварда Арнаутовича и глупость вратаря Скорупски. В целом же ее наставник Синиша Михайлович говорил о равной игре и желании подопечных. Они в хорошей форме. Как и "Фиорентина". Для неё было очень важно прервать серию из четырёх гостевых поражений. Нарушить табу, как заявил Винченцо Итальяно. Как и для "Вероны" - прервать серию из 11-ти матчей в гостях без побед. Ей также помогли глупости соперника - удаление и пенальти, подарки защитников.

"Эмполи" после хождения вокруг да около ворвался во второй эшелон. По крайней мере, по очкам, которых у него лишь на два меньше, чем у римских команд. Прежде всего - благодаря нахождению дома. Две из трех своих побед на "Кастеллани" в сезоне он добыл в двух последних матчах. А также характеру. С 0:1 на 2:1, с 0:2 на 2:2, с 0:1 на 3:1 - так он играл в последних трех матчах.

Из второго эшелона разочаровал "Сассуоло". Хотя и вернулся с 0:2 во второй раз подряд и хотя защита Алессио Дионизи своего форварда Джакомо Распадори от неприятных вопросов оправдалась - он сделал дубль. Против аутсайдера нужно было сделать больше, чем ввязаться в равный матч и проигрывать его со счетом 0:2. Сам Дионизи признает, что победитель "Ювентуса" и "Милана" против обычных команд играет хуже, а ведь большинство в лиге обычные.

Разочаровал и "Торино". Он прервал серию из поражений в гостях со счетом 0:1 на четырех, но создал мало и не победил команду из зоны вылета. А без побед в гостях над такими Топ-10 не будет.

Аутсайдеры в большинстве не обнадежили. "Сампдория" в первом тайме, как заявил ее тренер Роберто Д'Аверса, играла "без чести". Вряд ли он удержится на посту. "Дженоа" также сохранила мало чести по такой игре в Турине, пусть и продолжает оправдываться эпидемией травм. Андрей Шевченко даже заявил, что ему трудно было найти 11 игроков. "Специя" и "Венеция" как раз играли очень достойно, очень прилично, но устали, заснули и не выдержали. А "Салернитана" старалась, но просто слишком слаба.

"Удинезе" после 4:4 против "Лацио" вновь позволил камбек, и намного менее статусной команде. После одной победы в 13-ти матчах Лука Готти может покинуть Удине. А "Кальяри" смена тренера помогла разве что выйти с 20-го места на 18-ое. Он явно доминировал дома, но создал мало, да ещё и привез себе гол. Восемь матчей подряд без побед.

Украинский след

Можно просто заявить, что без девяти игроков, являющихся сильными кандидатами на место в стартовом составе, "Дженоа" просто не была способна бороться с "Ювентусом". Что потеря всех трех ведущих опорников именно перед этим матчем, в том числе дирижёра команды Ровеллы, изначально лишала её шансов на хороший результат. Что отсутствие авторов 14-ти из 17-ти ее голов в сезоне - логичная причина нуля ударов по воротам в воскресенье. Что "Милан" и "Юве" слишком сильны. Что она просто ждёт дерби в пятницу или трансферы в январе.

А можно и спросить, почему Шевченко не пробует изменить что-либо? Почему команда не прессингует высоко? Почему упорно коротко разыгрывает мяч у своих ворот, постоянно теряя его? Почему играют два чистых форварда, не способных держать мяч и не помогающих в отборе? Почему не поставить в атаку техничного атакующего полузащитника? Правильна ли вообще схема 3-5-2? Почему не пожелать видеть работу тренера, его попытки хоть что-либо изменить? Почему нельзя критиковать за ноль забитых в четырёх матчах, и не важно, против кого?

"Дженоа" сейчас выглядит слабейшей командой лиги. Слабее, чем "Салернитана", которая дала бой "Ювентусу" несколько дней назад, слабее, чем "Кальяри", который много создал против "Ромы". Слабее, чем "Специя", которая играет смело против всех. Чем "Удинезе", который забил четыре мяча "Лацио". Она должна срочно просыпаться и думать не о тех, кого нет, а о тех, кто есть.

"Да, не хватает многих игроков. Но Шевченко даже не пытается", - так подытожил Calciomercato. "Выглядит не знающим, что делать, с чего начать", - говорит Corriere Della Sera.

"Специя" просыпается. Особенно дома, где в последних пяти матчах у неё две победы, две ничьи и поражение. Тьяго Мотта видит стакан наполовину полным. Очень достойно работал и центр поля. Виктор Коваленко подключался к атакам, часто заходил в штрафную соперника, в том числе и во время двух голов. Однажды даже подключился и замкнул прострел в падении, но автор ассиста был в офсайде. Работал в отборе. Правда, слишком часто терял мяч и не обострял. Его процент точных передач (72) - один из худших на поле.

Во втором тайме сильно сдал и был заменен на 67-ой минуте.

Оценки от прессы - от плохой "5" до неплохой "6". Последняя чаще. Говорили, что и медленный, неуклюжий и неаккуратный, и что тяжело работал и двигался. Я согласен с Gazzetta Dello Sport и Tuttosport - на "6" он наиграл.

Руслан Малиновский забил уже свой 13-й гол из-за пределов штрафной после прихода в "Аталанту" и по-прежнему второй в лигах Топ-5 в этом компоненте после Лионеля Месси. Его хладнокровный мощный выстрел в дебюте матча поразил. В целом в дебюте он действовал весьма агрессивно. Трижды жёстко фолил, причём каждый из фолов тянул на жёлтую карточку (получил одну). Фолили и на нем дважды. Хотя был заменен на 73-ей минуте, успел стать третьим в команде по касаниям мяча. Его опасный удар в штрафной заблокировали.

Отдал пас под неточный удар издали. Его штрафной замкнули чуть неточным ударом головой. А угловой замкнули ударом, от которого спас вратарь. Два последних момента состоялись во втором тайме и были очень интересными.

Его проблемами также были неточность, потери, один из худших процентов передач на поле (77). А также усталость в середине второго тайма. И желтая карточка, из-за которой пропустит следующий матч.

Оценки? Было немало "7" (Gazzetta Dello Sport, Corriere Dello Sport), как от La Repubblica, говорившей и о голе, и о его постоянной активности. Calcio Atalanta говорил об умном движении. Даже "7.5" от Goal. Но я соглашусь с "6.5" от Tuttosport и некоторых других. Нужно добавлять в точности, стабильности между таймами.

Лучший игрок тура - Чиро Иммобиле ("Лацио"). Два гола и важнейшее участие в ещё одном

Прорыв тура - "Эллас Верона". С 0:3 к 4:3 и первой гостевой победе в 12-ти матчах

Разочарование тура - "Рома". Ничего не изменилось

Лучший вратарь тура - Сальваторе Сиригу ("Дженоа"). Пропустил два, но помешал пропустить ещё пять

Лучшие тренеры тура - Симоне Индзаги ("Интер") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Сыграли важную роль в выигранных Топ-матчах