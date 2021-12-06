Томори: У Ливерпуля отличная команда, но мы тоже сильны

Защитник "Милана" Фикайо Томори поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" (7 декабря) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы хотим победить, и я думаю, что такой менталитет у нас должен быть завтра. Мы хотим добиться хорошего результата и сделаем для этого всё.

У "Ливерпуля" отличная команда, но мы тоже сильны. Они играют интенсивно и качественно, добились отличных результатов в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, но мы также проделали отличную работу в последнее время", — цитирует Томори Football Italia.

"Милан" занимает третье место в группе D, у команды 4 очка.