Серия А. Эмполи уже в двух очках позади Ромы и Лацио

Серия А. 16-й тур

Эмполи. "Карло Кастеллани"

"Эмполи" - "Удинезе" 3:1

Голы: Стоянович 49, Байрами 59, Пинамонти 78 - Деулофеу 22

Новичок Серии А "Эмполи" играет весьма прилично. Постоянно на входе в Топ-10. Постоянно ему не хватает стабильности для уверенного прорыва туда, но он реален. После двух побед, двух ничьих и двух поражений в шести последних матчах, после камбека дома с 0:1 на 2:1 в Тосканском дерби против "Фиорентины" и с 0:2 на 2:2 против "Торино" он устроил камбек и против "Удинезе". И теперь по очкам в Топ-10 лишь в двух позади "Ромы" и "Лацио". Заодно и домашнюю статистику явно поправил, ведь до этих двух камбеков побеждал в Эмполи лишь однажды.

Матч был интересным, с 41-им ударом по воротам. Преимущество хозяев по ним было небольшим, зато существенным было по владения мячом (58). И по опасным моментам в течение всех 90-та минут. В начале матча Сильвестри с трудом отбивал удары Журковски и Переса. Правда, на 22-ой минуте Деулофеу и Саксесс хорошо разыграли, и первый тайм остался за ними. Во втором же при счете 1:1 соперника от удара Саксесса спас лишь защитник Вити на линии ворот. Но в целом "Эмполи" вновь создал гораздо больше. И на этот раз реализовал свои моменты.

Правый защитник Стоянович сместился в центр и пробил. Паризи прострелил на Байрами, а тот замкнул. Журковски нашел на фланге Байрами, а тот прострелил на Пинамонти. Далее еще и Пинамонти попал в каркас ворот, а защитник Нуйтинк тащил удар Бандинелли с линии.

"Эмполи" сравнивается с "Вероной". А "Удинезе" лишь с одной победой в 13-ти последних матчах и застрял в середине второго десятка лиги. Он ближе к 18-ому месту, к зоне вылета, чем к десятому. После 4:4 в гостях против "Лацио" пару дней назад в Тоскане от него ожидали гораздо больше, чем такое поражение.