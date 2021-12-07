  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Сампдории покинул свой пост после ареста
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Сампдории покинул свой пост после ареста

Италия
(1 голосов)

Функционер обвиняется в финансовых махинациях

Президент Сампдории покинул свой пост после ареста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро принял решение подать в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Эту должность он занимал с 2014 года.

70-летний функционер покинул пост после своего ареста по обвинению в финансовых махинациях, не связанных с клубом. Вчера, 6 декабря Массимо Ферреро был заключен под стражу. Под домашним арестом находятся также члены его семьи, в том числе дочь и внук. В общей сложности под подозрениями находятся девять человек.

Напомним, "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблицы Серии А. В следующем туре, 10 декабря генуэзцы сыграют в дерби против "Дженоа" Андрея Шевченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сампдория (Генуя) Массимо Ферреро
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sampdoria.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...