Президент Сампдории покинул свой пост после ареста

Президент "Сампдории" Массимо Ферреро принял решение подать в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Эту должность он занимал с 2014 года.

70-летний функционер покинул пост после своего ареста по обвинению в финансовых махинациях, не связанных с клубом. Вчера, 6 декабря Массимо Ферреро был заключен под стражу. Под домашним арестом находятся также члены его семьи, в том числе дочь и внук. В общей сложности под подозрениями находятся девять человек.

Напомним, "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблицы Серии А. В следующем туре, 10 декабря генуэзцы сыграют в дерби против "Дженоа" Андрея Шевченко.