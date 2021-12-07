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Президент Сампдории покинул свой пост после ареста
Функционер обвиняется в финансовых махинациях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Сампдории" Массимо Ферреро принял решение подать в отставку, сообщает пресс-служба клуба. Эту должность он занимал с 2014 года.
70-летний функционер покинул пост после своего ареста по обвинению в финансовых махинациях, не связанных с клубом. Вчера, 6 декабря Массимо Ферреро был заключен под стражу. Под домашним арестом находятся также члены его семьи, в том числе дочь и внук. В общей сложности под подозрениями находятся девять человек.
Напомним, "Сампдория" занимает 15-е место в турнирной таблицы Серии А. В следующем туре, 10 декабря генуэзцы сыграют в дерби против "Дженоа" Андрея Шевченко.
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