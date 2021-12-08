Шкриньяр: Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр прокомментировал результат матча с "Реалом" (0:2) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Выдалась тяжёлая игра, но мы осознавали, что так оно и будет. Создав пару моментов, мы не смогли ими воспользоваться, а в игре с такими командами за это следует расплата. Нам необходимо больше хладнокровия, особенно в первые полчаса игры. Соперничая с такими командами, необходимо использовать свой шанс и забивать", — цитирует словака сайт УЕФА.

По итогам шести туров в групповом этапе ЛЧ сезона-2021/2022 "Реал" расположился на первом месте в группе D c 15 очками в активе. "Интер" за шесть матчей набрал 10 очков, команда финишировала в квартете второй