Фонарное дерби. Дженоа – Сампдория. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 17-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Сампдорией".

Название противостояния происходит от символа Генуи – маяка Ла Лантерна (на итальянском Lanterna — фонарь). Стадион "Луиджи Феррарис", на котором проходят матчи, – домашний для обеих команд, поэтому "хозяева" и "гости" всегда сугубо номинальные. По итогам прошедших встреч, кстати, "Сампа" имеет преимущество. Сумеет ли команда Шевченко добиться успеха и сократить отрыв от той же "Сампдории"? Улучшилась ли ситуация у Андрея Николаевича в лазарете? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 10 декабря – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько