Будет работать вместе с Андреем Шевченко. Объявлено имя нового спортивного директора Дженоа

Йоханнес Шпорс – новый спортивный директор итальянского "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев. Ранее немецкий специалист работал в отделах скаутинга "Хоффенхайма", "РБ Лейпциг" и "Гамбурга", прежде чем стать техническим директором нидерландского "Витесса".

Также известно, что на эту должность рассматривали опытного итальянского специалиста Вальтера Сабатини, однако после его отказа руководство "Дженоа" полностью переключилось на кандидатуру 39-летнего Шпорса.

Йоханнес – ученик Ральфа Рангника, под руководством немецкого визионера он долгое время работал видеоаналитиком.

Напомним, после 16 туров чемпионата Италии "Дженоа" располагается на 19-й строчке (10 очков, зона вылета).