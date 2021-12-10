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Будет работать вместе с Андреем Шевченко. Объявлено имя нового спортивного директора Дженоа

Италия
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Еще один ученик Рангника

Будет работать вместе с Андреем Шевченко. Объявлено имя нового спортивного директора Дженоа

Genoa

Новина українською

Йоханнес Шпорс – новый спортивный директор итальянского "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев. Ранее немецкий специалист работал в отделах скаутинга "Хоффенхайма", "РБ Лейпциг" и "Гамбурга", прежде чем стать техническим директором нидерландского "Витесса".

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Также известно, что на эту должность рассматривали опытного итальянского специалиста Вальтера Сабатини, однако после его отказа руководство "Дженоа" полностью переключилось на кандидатуру 39-летнего Шпорса.

Йоханнес – ученик Ральфа Рангника, под руководством немецкого визионера он долгое время работал видеоаналитиком.

Напомним, после 16 туров чемпионата Италии "Дженоа" располагается на 19-й строчке (10 очков, зона вылета).

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В статье: Дженоа (Генуя) Йоханнес Шпорс
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Источник:
Genoa

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
10.12.2021 в 13:13
Не успеет. Выгонят Шеву раньше.
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