Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Будет работать вместе с Андреем Шевченко. Объявлено имя нового спортивного директора Дженоа
Еще один ученик Рангника
Genoa
Йоханнес Шпорс – новый спортивный директор итальянского "Дженоа". Об этом сообщает пресс-служба генуэзцев. Ранее немецкий специалист работал в отделах скаутинга "Хоффенхайма", "РБ Лейпциг" и "Гамбурга", прежде чем стать техническим директором нидерландского "Витесса".
???????? Johannes #Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa.— Genoa CFC (@GenoaCFC) December 10, 2021
???? https://t.co/15hSqWm8iB pic.twitter.com/0pezeKTDYC
Также известно, что на эту должность рассматривали опытного итальянского специалиста Вальтера Сабатини, однако после его отказа руководство "Дженоа" полностью переключилось на кандидатуру 39-летнего Шпорса.
Йоханнес – ученик Ральфа Рангника, под руководством немецкого визионера он долгое время работал видеоаналитиком.
Напомним, после 16 туров чемпионата Италии "Дженоа" располагается на 19-й строчке (10 очков, зона вылета).
Популярное сейчас
- "Даже Рома не смогла обыграть": Скрипник оценил матч с Буде-Глимт
- Таблица коэффициентов. Впереди Украины еще и Сербия, сезоны без прямого места в ЛЧ будут продолжаться
- Болельщики Вест Хэма освистали Ярмоленко на матче с Динамо Загреб
- Шевченко: На матч с Ювентусом трудно было даже набрать стартовый состав
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
- Стиль большого города. Женская команда Шахтера приняла участие в фотопроекте