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Де Лаурентис: Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ
Немного инсайдов от итальянского эксперта
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис резко высказался об Александере Чеферине и о всей структуре УЕФА.
"Говоря о нашем выступлении в Лиге Европы, это отнимает очень много сил, однако достойной компенсации за это нет. Обогащаются только структуры, читай УЕФА.
Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев "ПСЖ". Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском" – сказал Де Лаурентис.
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