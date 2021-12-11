Де Лаурентис: Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис резко высказался об Александере Чеферине и о всей структуре УЕФА.

"Говоря о нашем выступлении в Лиге Европы, это отнимает очень много сил, однако достойной компенсации за это нет. Обогащаются только структуры, читай УЕФА.

Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев "ПСЖ". Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском" – сказал Де Лаурентис.