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Де Лаурентис: Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ

Италия
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Немного инсайдов от итальянского эксперта

Де Лаурентис: Чеферин находится в руках владельцев ПСЖ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис резко высказался об Александере Чеферине и о всей структуре УЕФА.

"Говоря о нашем выступлении в Лиге Европы, это отнимает очень много сил, однако достойной компенсации за это нет. Обогащаются только структуры, читай УЕФА.

Мы создали Ассоциацию европейских клубов, но она стала заложницей катарцев, а президент УЕФА Чеферин находится в руках владельцев "ПСЖ". Он преклоняется перед силой Катара, их властью, их лоском" – сказал Де Лаурентис.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Наполи (Неаполь) Александер Чеферин
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Источник:
Sky Sports

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