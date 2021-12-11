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Серия А. Фиорентина и Влахович не останавливаются
"Салернитана" слишком слаба
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Серия А. 17-й тур Флоренция. "Артемио Франки" "Фиорентина" - "Салернитана" 4:0 Голы: Бонавентура 31, Влахович 51, 84, Мале 90+1 С 18-го сентября "Фиорентина" не могла связать две победы подряд. Пока не сделала это 3:1 над "Сампдорией" и 3:2 в Болонье. Но даже такого темпа ей хватает для того, чтобы крепко вклиниться между традиционной Топ-7. Отчётный тур она начинала шестой по очкам наравне с пятым "Ювентусом", в семи позади Топ-4. И её наставник Винченцо Итальяно уверял, что останавливаться не собирается, что ставит целью попадание в Еврокубки. Дома после четырёх побед подряд последняя команда лиги и вовсе не должна была стать преградой. Не стала. После пары разгромных поражений на самом старте сезона "'Салернитана" в целом выглядит достойно, почти не проваливается. Сегодня она долго почти не уступала по ударам по воротам. В первой трети матча, весьма вязкой, лишь она заставила вратаря соперников отбивать удар. Однако качества что в обороне, что в атаке ей всегда катастрофически не хватает. В самом начале второй трети прострел Кальехона отбили на Бонавентуру под удар внешней стороной стопы. А в самом начале второго тайма Влахович перебросил неосторожного Белеца. Далее Терраччьяно пришлось отбивать удары Делли Карри и Симы и также вносить свою лепту в победу. А забивали вновь в ворота Белеца. Влахович замкнул прострелы Соттила и Мале. Первый - прямо в ворота, а второй вратарь отбил недостаточно хорошо для того, чтобы предотвратить добивание Мале. Влахович уже с 15-ю голами в нынешнем сезоне в лиге. И с 32-мя в календарном году. Больше за последние 60 лет удавалось за год забить лишь Криштиану Роналду в 2020-ом - 33. В запасе у Душана ещё целых два матча.
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