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Артур может покинуть Ювентус из-за недостатка игрового времени
Игроку надоело сидеть на скамейке
Агент полузащитника "Ювентуса" Артура дал комментарий о том, что футболист может сменить клуб в зимнее трансферное окно:
"Держать футболиста такого уровня на скамейке - это глупо. Не исключаю, что что-то может произойти в январе. У нас есть интерес со стороны клубов из чемпионатов Испании, Англии и Италии", - сказал агент Федерико Пасторелло.
В текущем сезоне игрок принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.
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