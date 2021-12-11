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Артур может покинуть Ювентус из-за недостатка игрового времени

Италия
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Игроку надоело сидеть на скамейке

Артур может покинуть Ювентус из-за недостатка игрового времени

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Агент полузащитника "Ювентуса" Артура дал комментарий о том, что футболист может сменить клуб в зимнее трансферное окно:

"Держать футболиста такого уровня на скамейке - это глупо. Не исключаю, что что-то может произойти в январе. У нас есть интерес со стороны клубов из чемпионатов Испании, Англии и Италии", - сказал агент Федерико Пасторелло.

В текущем сезоне игрок принял участие в 8 матчах команды и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 35 миллионов евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Фабрицио Романо Артур Мело
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Источник:
Fabrizio Romano

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