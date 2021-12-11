Серия А. Ювентус наступил на те же грабли - в который раз не удержал 1:0

Серия А. 17-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Ювентус" 1:1

Голы: Араму 55 - Мората 32

"Венеция": Ромеро, Эбуэхи (Мадзокки 79), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Перец 79), Ампаду (Тессманн 64), Бузио, Араму, Анри (Форте 80), Йонсен (Кийин 57)

"Ювентус": Щесны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лихт, Лука Пеллегрини (Сандро 76), Локателли (Суле 87), Рабио, Куадрадо, Дибала (Жорже 12, Кен 76), Бернардески (Бентанкур 76), Мората

Предупреждения: Модоло 41, Кальдара 51, Кийин 90 - Лука Пеллегрини 16, Бернардески 62

Скандал вокруг трансферных махинаций сотряс "Ювентус". Сотрясло и поражение со счетом 0:4 от "Челси" в Лиге Чемпионов. В целом даже в победных матчах он играет невзрачно, в пассивный футбол Массимилиано Аллегри. От Топ-4 лиги в начале тура отставал на семь очков. С другой стороны, в Венецию он ехал с четырьмя матчами из пяти последних в лиге с победами и без пропущенных. А также сразу же после 1:0 над "Мальме" и выхода из группы ЛЧ с первого места, явно поднявшего настроение. Слишком поднявшего?

"Венеция" переиграла дома "Фиорентину", "Рому", боролась с "Интером". Этот матч напоминал встречу с "нерадзурри". В первом тайме фаворит владел мячом 60 процентов времени, обезопасил оборону. В атаке действовал медленно и создал очень мало. Разве что несколько раз мячи летали во вратарской аутсайдера и Пеллегрини дважды отдал отличные пасы Морате. Но как раз один из них Альваро реализовал. Удар с угла вратарской был слишком слабым, и Ромеро его отбил. Удар из центра штрафной чуть ли не коленом попал.

Портила настроение туринцам лишь потеря Дибалы на 12-ой минуте из-за травмы. В остальном же все шло на сто процентов по плану Аллегри.

Во втором тайме новичок лиги выглядел получше и "Интера", и "Ювентуса". Сегодня сразу же начал прессинговать, владеть мячом, бросать большие силы в атаку. В отличие от матча против миланцев, еще и забил. Отскок от соперника, Хапс выкладывает Араму, а тот хлестко пробивает с отскоком от газона с 18-ти метров. Далее еще Анри прорывался и бил с 20-ти, Бузио оказался свободным в штрафной, но не сумел развернуться. А одинокий ответ Бернардески Ромеро блестяще вытащил из-под перекладины.

В концовке гости попытались организовать штурм, но ничего, кроме банальных забросов в штрафную, не придумали. Да и хозяевам удавалось время от времени снимать напряжение, держа мяч. Даже возле штрафной оппонента.

Вратарь "Юве" Войцех Щесны перед матчем ответил на вопрос о наборе формы в лиге, что для него нужно выиграть не три, а восемь, десять матчей подряд. Аллегри предупреждал о сложной игре против соперника, много забивающего дома, требовал бороться не хуже "Венеции", правильно отнестись к делу. Их не услыхали. "Ювентус" в который раз попытался сыграть на минимуме усилий и заснул, в который раз 13-ая атака лиги не сумела забить более одного мяча за матч, без Дибалы и вовсе была беспомощной.

А "Венеция"? Она перед этим матчем потерпела три поражения подряд, но сегодня вновь доказала, что по крайней мере дома играет хорошо и может остановить кого угодно.