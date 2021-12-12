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Ибрагимович спас для Милана ничью, забив гол на 90+2 боковыми ножницами - ВИДЕО

Италия
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Златан феерический!

Ибрагимович спас для Милана ничью, забив гол на 90+2 боковыми ножницами - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 17-го тура против "Удинезе" оказался не слишком удачным для "Милана". Лидер Серии А пропустил в первом тайме и никак не мог пройти защиту соперника. Казалось, "Удинезе" удастся получить три очка. Но перед финальным свистком свое слово сказал непревзойденный Златан Ибрагимович. Швед забил гол в своем стиле – из затруднительного положения с элементами акробатики.

Для Златана этот гол стал седьмым в текущем чемпионате в десяти сыгранных матчах. "Милан" в итоге сыграл вничью 1:1. Россонери лидируют с отрывом в два очка от "Интера", который сегодня сыграет с "Кальяри".

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Удинезе (Удине)
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