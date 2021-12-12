Форвард Фиорентины забил 15-й гол в Серии А. В ТОП-5 лиг лучший только Левандовский

"Фиорентина" текущий сезон проводит очень неплохо – команда Винченцо Итальяно после 17 сыгранных матчей занимает пятое место, одержав десять побед (что интересно – ни одной ничьей). Лидером атаки фиалок является 21-летний серб Душан Влахович.

В субботу, 11 декабря, он приложился к разгрому "Салернитаны" – форвард забил два мяча из четырех командных. Таким образом, Влахович продолжил свою результативную серию в рамках чемпионата Италии уже до пяти матчей. В общей сложности в текущем сезоне на его счету уже 15 забитых голов.

В ТОП-чемпионатах Европы это второй показатель. Больше забил только Роберт Левандовски – у поляка 16 результативных ударов. В Англии в гонке бомбардиров лидирует Мохамед Салах, у которого 14 голов, в Испании у Карима Бензема - 12 забитых мячей, а во Франции у Джонатана Дэвида из "Лилля" – 11.

Влахович оценивается в Transcfermarkt в 50 млн евро. Его контракт с "Фиорентиной" действует до 2023 года. Флорентийский клуб предлагает Душану новое соглашение, но тот отказывается. Это заставляет "Фиорентину" рассматривать варианты с продажей форварда, чтобы тот в итоге не ушел свободным агентом. Среди претендентов на него называют "Атлетико", "Тоттенхэм", "Арсенал", "Боруссия" и другие клубы Европы.

Учитывая перспективу потери своего ведущего бомбардира, "Фиорентина" уже ищет потенциальную замену для Душана. Ранее итальянские СМИ сообщали, что фиалки обратили внимание на форварда "Днепра-1" Артема Довбика, завершившего первую часть чемпионата Украины с 14 забитыми мячами.