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Ибрагимович третьим после Роналду и Месси забил в XXI веке 300 голов в топ-5 лиг
И это достижение добыто в 40!
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вчерашнем ничейном для
Такое достижение покорилось ранее только Роналду и Месси, у которых 483 и 475 мячей соответственно.
Златан в топ-5 лигах отмечался за ПСЖ (113), “Милан” (74), “Интер” (57), “Ювентус” (23), “Манчестер Юнайтед” (17) и “Барселону” (16).
В этом сезоне на его счету семь голов в 10 матчах. Пока он идет 10-м в списке бомбардиров Серии А.
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