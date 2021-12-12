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Ибрагимович третьим после Роналду и Месси забил в XXI веке 300 голов в топ-5 лиг

Италия
(2 голосов)

И это достижение добыто в 40!

Ибрагимович третьим после Роналду и Месси забил в XXI веке 300 голов в топ-5 лиг

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем ничейном для “Милана” поединке против “Удинезе” одно зачетное очко на последних минутах выцарапал Златан Ибрагимович ударом боковыми ножницами. Этот гол стал для шведа 300-м в топ-5 лигах в XXI веке.

Такое достижение покорилось ранее только Роналду и Месси, у которых 483 и 475 мячей соответственно.

Златан в топ-5 лигах отмечался за ПСЖ (113), “Милан” (74), “Интер” (57), “Ювентус” (23), “Манчестер Юнайтед” (17) и “Барселону” (16).

В этом сезоне на его счету семь голов в 10 матчах. Пока он идет 10-м в списке бомбардиров Серии А.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
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Комментарии (1)
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pyvovarchyk (Львів)
12.12.2021 в 10:17
але ніхто з цих трьох не забивав on a cold rainy night in Stoke
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