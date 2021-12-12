Ибрагимович третьим после Роналду и Месси забил в XXI веке 300 голов в топ-5 лиг

Во вчерашнем ничейном для “Милана” поединке против “Удинезе” одно зачетное очко на последних минутах выцарапал Златан Ибрагимович ударом боковыми ножницами . Этот гол стал для шведа 300-м в топ-5 лигах в XXI веке.

Такое достижение покорилось ранее только Роналду и Месси, у которых 483 и 475 мячей соответственно.

Златан в топ-5 лигах отмечался за ПСЖ (113), “Милан” (74), “Интер” (57), “Ювентус” (23), “Манчестер Юнайтед” (17) и “Барселону” (16).

В этом сезоне на его счету семь голов в 10 матчах. Пока он идет 10-м в списке бомбардиров Серии А.