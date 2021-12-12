Серия А. В битве домашних команд ожидаемо победили хозяева

Серия А. 17-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

: Санабрия 24, Скорупски 69 (автогол) - Орсолини 79 (пен.)

В Турине встречались домашние команды. "Торино" дома набрал 14 очков, а в гостях - всего пять. "Болонья" дома - 16, а в гостях - восемь. Правда, такой баланс начал шататься в последних турах. Вторые одержали в гостях две победы подряд и благодаря этому приблизились вплотную к месту в Еврокубках, но затем уступили дома, пусть и мощной "Фиорентине". Первые же дома потеряли 2:0 против новичка лиги "Эмполи", а на всех полях выиграли лишь один матч из последних пяти. Впрочем, сегодня дом вновь сыграл.

Преимущество "Торо" было огромным. К 70-ой минуте - 13:4 по ударам по воротам, 152:64 - по передачам в атакующей трети поля. 2:0 по голам. Санабрия, Прат, Лукич постоянно обстреливали ворота. Особенно старался первый. Его дважды посылали один-на-один с вратарём, и в первом случае, после потери Сков-Ольсена и паса Лукича, Антонио забил. Кипер гостей Скорупски также спас от удара Лукича с рикошетом. Но с другим, двойным, рикошетом - от защитника и самого себя - поляку уже не повезло. Побега пробивал.

"Болонье" удалось отыграться. Сансоне ворвался в штрафную, вратарь Ваня Милинкович-Савич бросился за мячом, минимальный контакт с ногой был, и арбитр решил назначить пенальти. Но на распределение очков в матче это не повлияло. Теперь команды разделяют всего два. Обе балансируют вокруг десятого места.