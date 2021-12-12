Серия А. Эллас Верона - Аталанта 1:2. Бергамцы выиграли тяжелый бой без генерала Малиновского

Серия А. 17-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Аталанта" 1:2

Голы: Симеоне 22 - Миранчук 37, Коопмейнерс 62

"Эллас Верона": Монтипо, Казале, Маньяни (Шутало 71), Чеккерини (Канчелльери 81), Фараони, Илич, Тамез, Лазович (Бесса 60), Лазанья (Велозу 60), Симеоне, Капрари

"Аталанта": Муссо, Демираль, Толой, Джимсити, Дзаппакоста (Хатебур 46), Де Роон, Коопмейнерс, Пеццелла (Паломино 85), Миранчук (Пессина 78), Пашалич (Иличич 56), Муриэль (Сапата 56)

Предупреждения: Чеккерини 42, Капрари 90+1 - Сапата 86

Выезд в Верону был настоящим вызовом для "Аталанты". Серия из десяти матчей без поражений подряд во всех турнирах (с 27-ю забитыми) прервалась брутально. 2:3 от "Вильярреала" дома в четверг. В команде восприняли вылет из Лиги Чемпионов весьма болезненно, пресса также критиковала как давно не было. Особенно - тренера за провальный стартовый состав. А играли сегодня против команды, под началом Игора Тудора не проигрывавшей дома никому, победившей "Ювентус", "Рому" и "Лацио" и забившей в 13-ти матчах на всех полях 29 мячей.

Игра команд в этом сезоне обещала в очном матче голевую феерию. А вот предыдущие очные матчи "мини-Аталанты" против "оригинала" - яростную вязкую борьбу с множеством единоборств. Отчетный начался борьбой. Лишь после 15-ой минуты одна из команд вошла в игру. "Верона". Симеоне развернулся и проверил Муссо, отличную контратаку Капрари замыкал ударом под перекладину с 16-ти метров. Чуть неточно. Затем же прошел заброс Фараони, Симеоне с острого угла справа пробил прямо в Муссо, но тот пропустил мяч под рукой.

12-ый гол Джованни в сезоне. До рекорда легионеров "Вероны" всех времен остался один.

Гол не особо разбудил бергамцев. На 31-ой минуте они еще уступали по ударам по воротам со счетом 1:8, уступали и по владению мячом. Добивание Симеоне вытащил Муссо. Но затем состоялась ударная десятиминутка. Пашалич дважды пробивал низом с 18-20 метров (стойка и вратарь), Муриэль отдал в штрафную, Пеццелла оставил Миранчуку, а тот спокойно забил. Второй тайм гости также начали мощнее. Хотя их защитники Пеццелла и Толой выбивали с линии ворот. Последний - удар Тамеза слета. Ошибались защитники хозяев.

Дважды игроки "Вероны" выбивали мяч на соперников. Демираль проиграл дуэль вратарю. А Коопмейнерс пробил низом с 20-ти метров, и мяч удачно для голландца срикошетил от Тамеза.

Далее обе команды и боролись, и пытались атаковать. Симеоне издали попал в стойку, Хатебур вблизи справа - во вратаря. Тем не менее, ощущение, что голов в матче уже не будет, присутствовало.

Джан Пьеро Гасперини должен быть очень доволен. После игры в четверг и ее последствий, без главных козырей в атаке - отдыхавшего более тайма Сапаты и перебравшего желтых карточек Малиновского, которого пресса в последнее время даже называла генералом - он добыл победу в такой сложной битве на таком сложном выезде. Шестую победу в лиге подряд на всех полях. Более того - реабилитировался в плане выбора стартового состава. Ведь забили обычно запасные Миранчук и Коопмейнерс, ассистировал обычно запасной Пеццелла.

"Аталанта" лишь в двух очках от первого места и в худшем случае завершит тур в трех. То есть на расстоянии одной победы.