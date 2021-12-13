Чемпион эффектно возвращает лидерство. Интер - Кальяри 4:0 Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча чемпионата Италии, в котором Интер принимал Кальяри. Команда Индзаги не оставила ни единого шанса сопернику, могла забивать гораздо больше, чем четыре гола. Лаутаро Мартинес оформил дубль, при этом не реализовал пенальти, а лучший гол у Чалханоглу, хотя и Санчес забил очень эффектно.

Итальянская Серия А. 17-й тур

Интер - Кальяри 4:0

Голы: Мартинес 29, Санчес 50, Чалханоглу 66, Мартинес 68