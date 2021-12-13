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Чемпион эффектно возвращает лидерство. Интер - Кальяри 4:0 Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Кальяри, чемпионат Италии, 12 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча чемпионата Италии, в котором Интер принимал Кальяри. Команда Индзаги не оставила ни единого шанса сопернику, могла забивать гораздо больше, чем четыре гола. Лаутаро Мартинес оформил дубль, при этом не реализовал пенальти, а лучший гол у Чалханоглу, хотя и Санчес забил очень эффектно.
Итальянская Серия А. 17-й тур
Интер - Кальяри 4:0
Голы: Мартинес 29, Санчес 50, Чалханоглу 66, Мартинес 68
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