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Дибала не сыграет в 2021 году

Италия
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Сроки восстановления станут известны 12 января

Дибала не сыграет в 2021 году

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Травма, из-за которой нападающий Пауло Дибала покинул поле в матче против "Венеции" уже на 12-й минуте, не позволит ему сыграть в нынешнем году, пишет Football Italia.

После тщательного обследования врачи "Ювентуса" пришли к выводу, что нападающий не восстановится ранее января 2022 года.

В 2021 году "Ювентусу" осталось сыграть в Серии А против "Болоньи" и "Кальяри". Сможет ли Дибала принять участие с Суперкубке Италии против "Интера" 12 января, станет известно позже.

В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Венеция
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