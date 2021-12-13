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Дибала не сыграет в 2021 году
Сроки восстановления станут известны 12 января
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Травма, из-за которой нападающий Пауло Дибала покинул поле в матче против "Венеции" уже на 12-й минуте, не позволит ему сыграть в нынешнем году, пишет Football Italia.
После тщательного обследования врачи "Ювентуса" пришли к выводу, что нападающий не восстановится ранее января 2022 года.
В 2021 году "Ювентусу" осталось сыграть в Серии А против "Болоньи" и "Кальяри". Сможет ли Дибала принять участие с Суперкубке Италии против "Интера" 12 января, станет известно позже.
В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах.
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