Провалы лидеров и аутсайдеров. Итоги 17-го тура Серии А

Дженоа - Сампдория 1:3



Фиорентина - Салернитана 4:0



Венеция - Ювентус 1:1



Удинезе - Милан 1:1



Торино - Болонья 2:1



Эллас Верона - Аталанта 1:2



Сассуоло - Лацио 2:1



Наполи - Эмполи 0:1



Интер - Кальяри 4:0



Рома - Специя 2:0



17-й тур Серии А запомнится неудачами грандов. "Милан" и "Ювентус" не переиграли команды, которые борются за выживание, "Наполи" проиграл дома новичку лиги, "Лацио" также уступил. Впрочем, очередному поражению "орлов" никто не удивился. В принципе, и неудачам других грандов есть объяснение. Как и успехам "Интера" и "Аталанты", которые мчат вперёд уже полтора месяца.





"Милан"





Неудача "Милана" объясняется эпидемией травм. Раде Крунич как левый вингер, Алессио Романьоли в центре обороны, отсутствие замены сорокалетнему Златану Ибрагимовичу. А также поражением от "Ливерпуля". Вылет из Лиги Чемпионов оставил глубокую рану, которая даже не начала заживать. Игроки подавлены. Да и общий уровень "россонери", несмотря на лидерство в лиге перед туром, не слишком высок. Лёгкие победы над "Дженоа" и "Салернитаной" из зоны вылета не должны были ввести в заблуждение. Возможно, как раз и ввели. Миланцев.



В последних очных матчах "Удинезе" также сковывал "Милан" (вместе с этим проиграл дома ему лишь три из десяти), сковал и сейчас. Что сейчас проще делать всем, ведь зависящие от интенсивности игры "россонери" сейчас устали. В Удине они вновь теряли мяч в центре поля и у своих ворот, допускали грубые ошибки, пропускали контратаки. Первый удар в створ ворот нанесли лишь в добавленное время. Неувядающему Ибре пришлось забивать свой 300-й гол в карьере в лигах Топ-5 в концовке акробатическим ударом. Точно как и год назад в Удине.



Стефано Пиоли говорил о глупых ошибках и потерях мяча, но и признал, что в целом не удавалось играть в свой стиль футбола, не удавалось создать остроту. Ни в обороне, ни в атаке.





"Ювентус"





"Ювентус" как раз играл в своем стиле. Стиль Массимилиано Аллегри. Забыв, что в этом сезоне уже не раз обжигался на этом. Танец продолжается. Туринцы выигрывают пару матчей без пропущенных (сейчас были три), начинают думать, что наконец-то нашли свою традиционную игру - жутко скучную и жутко эффективную - но затем вновь убеждаются в обратном. После матча в Венеции Макс заявил, что его команда не умеет удерживать результат и играть уродливо. Он должен был понять это раньше. Теперь же до Топ-4 далеко, и болельщики требуют его отставки.



"Венеция" переиграла дома "Фиорентину", "Рому", боролась с "Интером". "Ювентус" уже столько раз упускал преимущество, более одного гола забивает крайне редко, реализует с крайне низким процентом. Потому в таком матче он не должен был засыпать после 1:0, а искать второй гол. Тем более, что очень рано потерял из-за травмы Пауло Дибалу. Потерю его гения нужно было компенсировать работой. Не компенсировали, не победили и остались 13-ой командой лиги по забитым, выдали худшие первые 17 туров сезона за 20 лет.



Правильно сказал еще перед матчем Войцех Щесны. "Для того, чтобы сказать, что мы действительно повысили уровень, мы должны выиграть 8-10 матчей подряд, не три". Аллегри же после матча говорил о нервах под прессингом, потерях мяча, неумении жёстко бороться. "В начале второго тайма мы просто слонялись по полю". Так гранд не играет.





"Наполи" и "Лацио"





"Наполи" не то что бродил по полю первые сорок минут своего матча, но явно не нажимал на педаль газа, чего-то ждал. Лучано Спаллетти признал, что должен был двигать мяч в течение всего матча быстрее. Что не хватало качества в решающие моменты, остроты, твёрдости, качества в последнем ударе, правильных решений. Главной причиной этого называя усталость. "Везувиани" также страдают из-за травм и играют тем же составом. Они завелись и в итоге довели до 30-ти ударов по воротам. Но рикошет сыграл не в их пользу.



Подопечные Спаллетти, отметившего пятисотый матч в карьере, в последних шести набрали лишь пять очков. После 14-ти побед и четырех ничьих в 18-ти матчах на "Стадио Марадона" проиграли там уже два подряд. Они уже четвёртые лишь в шести очках над пятым местом. Это падение.



"Лацио" также падает. Впечатляющий тайм и победа в гостях над "Сампдорией" вроде бы остановили падение, но выезд к "Сассуоло" все вернул. Они с одной победой в пяти последних матчах и с одной в восьми в гостях. Они просто слабы. Открыли счёт рано против "Сассуоло", но затем позволили себя забомбардировать (6:17 по ударам). Маурицио Сарри говорит о строительстве и не хочет даже слышать о Топ-4, но даже в сезоне строительства отставать на этой стадии от четвертого места на 11 очков, проигрывать матч за матчем - это уж слишком.



Сарри обвинял травмы Дзакканьи и Педро по ходу матчей, отдельные ошибки. Об общей слабости он не говорил.





"Аталанта" и "Интер"





Наибольшая опасность потерять очки среди грандов угрожала "Аталанте". Она ехала к "Вероне", уже победившей дома "Ювентус", "Рому" и "Лацио", забившей с Игором Тудором в 13-ти матчах 29 мячей. Называемой за стиль игры её близнецом, против которой было всегда крайне сложно. Без перебравшего жёлтых карточек Руслана Малиновского, как раз против веронцев всегда игравшего отлично. После вылета из Лиги Чемпионов, ударившего по ней не меньше, чем по "Милану". Выставила запасных Миранчука, Муриэля, Пеццелла, Коопмейнерса.



Такая победа - не меньше, чем чемпионская. После пропущенного в дебюте от такого соперника, после 1:8 по ударам по воротам к 31-ой минуте (Джан Пьеро Гасперини говорил о плохой обороне до перерыва) удалось через жёсткую борьбу, единоборства перевернуть игру и забить. В перестрелке удалось забить и не пропустить, удалось оформить рекорд клуба из шести гостевых побед подряд, добыть шестую подряд на всех полях лиги. Миранчук, которого в январе сватали в аренду команд в десять, забил, забил и Коопмейнерс, Пеццелла ассистировал.



Гасперини не случайно остался очень доволен победой, назвал её шагом вперёд в развитии. "Ранее такие матчи мы проигрывали".



Есть и другой тип чемпионской победы. Когда разрываешь соперника. Да, "Кальяри" из зоны вылета, но так он никому не проигрывал. Несмотря на 0:4, игроком матча можно считать вратаря сардов Алессио Краньо, совершившего 11 сейвов, в том числе и пенальти. 15 ударов в створ - рекорд Серии А с 2004-го года, с тех пор, как такое вообще начали считать. Ещё дважды спасал каркас ворот. Симоне Индзаги сказал, что поблагодарил игроков за первый тайм и был им очень доволен, даже несмотря на всего лишь 1:0. Он видел, что будет разгром.



Таблицу Серии А последних восьми туров возглавляют обе "нерадзурри". У них по 22 очка, 41 забитый на двоих. Третье место отстает на семь очков.

"Рома"

"Рома" не одержала чемпионскую победу ни одного из видов, очки не потеряла. Потому стоит особняком. Ничего особенного в победе над "Специей" с 17-го места нет. Кроме прерванной серии из двух поражений в лиге. Если не считать матчи против традиционной Топ-7, "джаллоросси" одержали дома в лиге уже 15 побед подряд. В последних из 11-ти матчей пропустив лишь трижды. Они умеют справляться с такими соперниками на "Олимпико". Без блеска, без яркости, далеко не всегда справедливо. Но эффективно. Так было и в этот раз.

Вчера они забивали головой с угловых, создавали с игры практически лишь в контратаках и в целом не больше соперника, владели мячом ненамного больше. Жозе Моуриньо был очень недоволен даже победой в гостях в Лиге Конференций над софийским ЦСКА, говоря о потерях мяча, создаваемых себе проблемах, неприемлемых пропущенных. Игра вчера ему также не понравилась. Кроме наигранных угловых. Он отмечал, что команда отдала игру с середины первого тайма, также теряла мячи, быстро устала. Впрочем, главное - три очка и обход "Ювентуса".



Другие





Кстати, на этом третьем месте находится "Фиорентина". И на общем пятом месте. И вязкие первые полчаса против "Салернитаны", и обмен ударами в начале второго тайма она легко повернула в свою пользу. Душан Влахович уже с 15-ю голами. До рекорда лиги 60-ти лет по голам за календарный год (33) ему остался лишь один гол. "Эмполи" в таблице восьми туров пятый, а общей - восьмой. Новичок победил в гостях и "Ювентус", и "Наполи", в лучшей форме, чем обе эти команды. Нашел разумный баланс между владением мячом и обороной.



"Сассуоло", по словам его тренера Алессио Дионизи, все еще ищет баланс, все еще должен добавлять. Все еще не а Топ-10. Но против грандов все в порядке. Победы над "Ювентусом", "Миланом", "Лацио", ничья с "Наполи" состоялись в восьми последних матчах. Вскоре он также будет угрожать грандам в общей турнирной таблице.



Что касается аутсайдеров, то "Венеция", "Сампдория" и "Удинезе" выступили очень прилично. Правда, фриуланцам смена тренера не помогла одержать вторую победу в 14-ти последних матчах, но с такой игрой они не должны вылететь. Генуэзцы как раз вновь спасли своего тренера от увольнения, выиграв дерби во впечатляющей манере. А вот три команды из зоны вылета оглушительно провалились. Вальтер Маццарри был взбешен, заявил, что "Кальяри" не выиграл ни одного единоборства и даже просил отпустить его с интервью как можно скорее.

"Специя" оказалась посредине. Она проиграла, не забила, осталась на месте. Но не провалилась. Играла достойно в гостях против "Ромы", пропустила лишь с угловых, владела мячом и создавала опасные моменты ненамного реже. Не хватило качества.



Украинский след





У "Ювентуса", "Милана", "Ромы" активно отбирают очки, а "Дженоа" пропускает от них полную авоську, не забивает им и позволяет провести чуть ли не единственный впечатляющий матч за последнее время. Так что дело не в календаре. Травмированные потихоньку возвращаются - а игры по-прежнему не видно. Дело уже не в травмах. Ну а в дерби вообще никаких "дел" быть не может. Как сказал наставник "Сампдории" Роберто Д'Аверса, его нужно не играть, а выигрывать. "Дория" его и играла, и выиграла. Превзошла соседей абсолютно во всем.





Команда Андрея Шевченко по-прежнему упорно разыгрывает коротко от обороны и теряет мячи раз за разом. Её центр поля по-прежнему легко проходят в контратаках. Она наконец-то забила первый гол в пятом матче при новом тренере и тем самым предотвратила наибольшее поражение в дерби за 29 лет, но в целом создала в атаке явно меньше, чем соперник. Она проигрывала единоборства. Она проиграла в одни ворота команде, наставник которой перед матчем говорил о шторме и о том, что "все черно", владелец которой в тюрьме.



Оценки прессы – можете себе представить.

Виктор Коваленко перед матчем заявил, что очень доволен тем, как идут дела в "Специи" и вовсе не жалеет, что перешел туда. И вправду, он набирает игровые минуты, позитив в его игре есть. Однако его уровень, уровень 17-ой команды лиги остается. Вчера он играл глубже, чем в последних матчах, помогал защитникам начинать атаки, смещался на оба фланга. В итоге в первом тайме был лучшим на поле по касаниям мяча и передачам, среди лидеров по участию в дуэлях. Но в то же время по процентам передач был одним из худших.

Обострений не было никаких. Точнее, были, но из семи длинных мячей прошли лишь три, да и они ничего не создали.

Тройная замена на 53-ей минуте включала и его.

От прессы Виктор получал либо плохую оценку "5", либо чуть лучшую "5.5". Как и половина его команды. Calcio Spezia отметил помощь защитникам и прогресс команды в работе с мячом как результат этого. Вместе с тем, заявил, что делает все "как в замедленной съемке" и все его ходы соперникам легко читать. "Он выглядит сильно уставшим".



Лучший игрок и лучший вратарь тура - Гульельмо Викарио ("Эмполи"). Очень уверенно против 30-ти ударов по воротам



Прорыв тура - "Эмполи". Новичок борется за места в Еврокубках



Разочарование тура - "Ювентус". Те же грабли Аллегри



Лучший тренер тура - Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"). Угадал с составом и увидел чемпионскую победу