Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Рома переигрывает Специю и обходит Ювентус
Виктор Коваленко отыграл 53 минуты
Серия А. 17-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" - "Специя" 2:0
Голы: Смоллинг 6, Ибаньес 56
"Рома": Патрисиу, Смоллинг (Диавара 64), Ибаньес, Кумбулла, Карсдорп, Кристанте, Верету (Бове 90+3), Мхитарян, Винья, Майораль (Афена-Гьян 64), Абрахам
"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Гьяси, Сала (Кивьор 17), Маджоре (С. Бастони 53), Коваленко (Агудело 53), Реца, Стрелец (Верде 53), Манай
Предупреждения: Винья 54, Кумбулла 65, Афена-Гьян 70 - Гьяси 90+2
Удаление: Афена-Гьян 90+3 (вторая желтая)
Популярное сейчас
- Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
- Повторная жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов | ОНЛАЙН
- Малиновский и Вернидуб узнали соперников. Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы
- Шевченко – после матча против Сампдории: Я разочарован. Никто не хочет проигрывать в дерби
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО