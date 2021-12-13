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Серия А. Рома переигрывает Специю и обходит Ювентус

Италия
(1 голосов)

Виктор Коваленко отыграл 53 минуты

Серия А. Рома переигрывает Специю и обходит Ювентус

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 17-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Специя" 2:0

Голы: Смоллинг 6, Ибаньес 56

"Рома": Патрисиу, Смоллинг (Диавара 64), Ибаньес, Кумбулла, Карсдорп, Кристанте, Верету (Бове 90+3), Мхитарян, Винья, Майораль (Афена-Гьян 64), Абрахам

"Специя": Проведель, Амиан, Эрлич, Николау, Гьяси, Сала (Кивьор 17), Маджоре (С. Бастони 53), Коваленко (Агудело 53), Реца, Стрелец (Верде 53), Манай

Предупреждения: Винья 54, Кумбулла 65, Афена-Гьян 70 - Гьяси 90+2

Удаление: Афена-Гьян 90+3 (вторая желтая)

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В статье: Серия А Рома (Рим) Виктор Коваленко Специя
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