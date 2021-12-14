Коваленко не помог. Видео голов и обзор матча Рома - Специя 2:0

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в очередной раз вышел в стартовом составе "Специи". На этот раз его команда играла в матче чемпионата страны против "Ромы" на выезде. Украинец провёл на поле чуть меньше часа, за который его команда пропустила один из двух голов во встрече. Любопытно, что во время одного слота с Коваленко поле покинул и капитан команды, Джулио Маджоре, который действовал вместе с Коваленко в середине поля. Сам же матч завершился в пользу хозяев, которые дважды отличились после угловых.

"Специя" остаётся на 17-м месте в Серии А, находясь от зоны вылета в двух баллах. "Рома" благодаря этой победе обходит "Эмполи" и "Ювентус", поднимаясь на шестую позицию.

Серия А. 17-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Специя" 2:0

Голы: Смоллинг 6, Ибаньес 56