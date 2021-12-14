Петь перестали мгновенно. Во время матча между Ромой и Специей у фаната остановилось сердце

Вчера, 13 декабря, "Рома" одержала победу над "Специей" в рамках поединка 17-го тура чемпионата Италии. Встреча состоялась в Риме на "Стадио Олимпико" и завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Моуриньо.

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Как сообщает итальянская пресса, на экваторе первого тайма матча одна из традиционно самых громких трибун арены мгновенно замолчала. Причина заключалась в том, что одному из фанатов резко стало плохо. У 23-летнего фаната по имени Томмазо остановилось сердце.

Болельщика реанимировали благодаря дефибриллятору, а затем доставили в больницу. Отмечается, что во время нахождения в машине скорой помощи у Томмазо был еще один приступ, ему провели интубацию. На данный момент он находится в руках медиков. Увы, в последнее время подобные случаи – далеко не редкость: