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Моуриньо – о победе над Специей: Мне понравился результат, не игра
Жозе – об успехе в матче с командой Коваленко
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо остался доволен победой своих подопечных со счетом 2:0 над "Специей". Тем не менее, не все португальского наставника "волков" устроило. Цитирует "Особенного" Football Italia.
"Мне понравились два гола, забитые нами с угловых, потому что вчера мы отрабатывали 25 минут элементы стандартных положений. Мне понравился результат, не игра. Матч получился не особо сложным. "Аталанта"? Это хорошая команда с большим составом, нам будет непросто".
18 декабря "Рома" сыграет с командой Руслана Малиновского на выезде.
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