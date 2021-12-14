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Моуриньо – о победе над Специей: Мне понравился результат, не игра

Италия
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Жозе – об успехе в матче с командой Коваленко

Моуриньо – о победе над Специей: Мне понравился результат, не игра

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе "Ромы" Жозе Моуриньо остался доволен победой своих подопечных со счетом 2:0 над "Специей". Тем не менее, не все португальского наставника "волков" устроило. Цитирует "Особенного" Football Italia.

"Мне понравились два гола, забитые нами с угловых, потому что вчера мы отрабатывали 25 минут элементы стандартных положений. Мне понравился результат, не игра. Матч получился не особо сложным. "Аталанта"? Это хорошая команда с большим составом, нам будет непросто".

18 декабря "Рома" сыграет с командой Руслана Малиновского на выезде.

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В статье: Жозе Моуриньо Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Специя
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Источник:
football-italia.net

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