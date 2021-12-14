Италия
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Серия А. Кристиано Лукарелли проигрывает в Венеции
Не получилось как с "Болоньей"
Кубок Италии. Второй раунд Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо" "Венеция" - "Тернана" (II) 3:1 Голы: Хейманс 49, Чрнигой 66, Форте 81 - Петтинари 53
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