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Серия А. Кристиано Лукарелли проигрывает в Венеции

Италия
(1 голосов)

Не получилось как с "Болоньей"

Серия А. Кристиано Лукарелли проигрывает в Венеции

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Италии. Второй раунд

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Тернана" (II) 3:1

Голы: Хейманс 49, Чрнигой 66, Форте 81 - Петтинари 53

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В статье: Кристиано Лукарелли Кубок Италии Тернана (Италия) Венеция
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