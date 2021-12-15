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Снова принципиальный соперник. Дженоа Андрея Шевченко сыграет против Милана в следующем раунде Кубка Италии
В чемпионате Шева уже противостоял команде Пиоли
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко впервые за шесть матчей отпраздновала победу. Вышло это, правда, не в чемпионате, а в Кубке Италии. В рамках второго тура "грифоны" одолели аутсайдера Серии А "Салернитану". Единственный гол в матче на 76-й минуте забил нападающий Экубан.
Примечательно, что в следующем раунде турнира "Дженоа" сыграет против "Милана" – соперника, который является особенным для Андрея Шевченко. В начале декабря "Дженоа" уже противостояла "россонерри" в чемпионате и проиграла 0:3.
Базовая дата кубкового матча "Милан" - "Дженоа" – 12-е января 2022-го года.
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