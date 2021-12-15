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Это прорыв. Дженоа - Салернитана 1:0. Обзор матча, видео гола
Дженоа - Салернитана ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.12.2021 ⋇ Кубок Италии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В предыдущих пяти матчах "Дженоа" Андрея Шевченко не одержала ни одной победы, забила только один мяч. Потому этот результат можно считать прорывом: забили, не пропустили, победили, прошли дальше в Кубке Италии.
Это впервые, когда Андрей Шевченко победил как тренер клубной команды. Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре.
Кубок Италии. Второй раунд
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Салернитана" 1:0
Гол: Экубан 76
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.12.2021 в 01:17
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