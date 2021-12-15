Это прорыв. Дженоа - Салернитана 1:0. Обзор матча, видео гола

В предыдущих пяти матчах "Дженоа" Андрея Шевченко не одержала ни одной победы, забила только один мяч. Потому этот результат можно считать прорывом: забили, не пропустили, победили, прошли дальше в Кубке Италии.

Это впервые, когда Андрей Шевченко победил как тренер клубной команды. Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре.

Кубок Италии. Второй раунд

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Салернитана" 1:0

Гол: Экубан 76