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Это прорыв. Дженоа - Салернитана 1:0. Обзор матча, видео гола

Италия
(1 голосов)

Дженоа - Салернитана ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.12.2021 ⋇ Кубок Италии на UA-Футбол

Это прорыв. Дженоа - Салернитана 1:0. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В предыдущих пяти матчах "Дженоа" Андрея Шевченко не одержала ни одной победы, забила только один мяч. Потому этот результат можно считать прорывом: забили, не пропустили, победили, прошли дальше в Кубке Италии.

Это впервые, когда Андрей Шевченко победил как тренер клубной команды. Смотрите, как развивались события матча, в видеообзоре.

Кубок Италии. Второй раунд
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Салернитана" 1:0
Гол: Экубан 76

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В статье: Дженоа (Генуя)
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.12.2021 в 01:17
Родить с трудом случайный гол явному аутсяйдеру Серии А это прорыв? Куда?!!!
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