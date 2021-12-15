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Моуриньо дал интересное обещание фанату Ромы, у которого остановилось сердце во время матча со Специей
Жозе – красавец
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дал обещание болельщику, у которого остановилось сердце во время матча чемпионата Италии со "Специей" (2:0). Приводит слова португальца портал Football Italia.
"Я узнал об этом только в конце матча. Если он назовет мне свой адрес, то я пришлю ему свою куртку, чтобы в следующий раз, когда он придет на стадион в такой холод, моя куртка была с ним".
Напомним, на 30-й минуте поединка 23-летнему болельщику по имени Томмазо стало плохо, у него остановилось сердце. Болельщика реанимировали благодаря дефибриллятору, а затем доставили в больницу.
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