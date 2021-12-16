Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отсутствие COVID-19. Манчини рассказал, что хотел бы найти под рождественской елкой
Добрые желания Роберто
Getty Images / Global Images Ukraine
В Италии состоялось традиционное вручение призов Gazzetta Awards – лучшим представителям футбольного мира на Апеннинах за последний год. Одним из лауреатов стал главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини.
"Давайте научимся извлекать уроки из истории и хоть немного уважать наши прошлые достижения. Когда мы придем к этому, то можно будет думать и о возможном будущем на Мундиале для нашей страны".
"Италия хочет превзойти результат, достигнутый на ЕВРО, но уже на более глобальном уровне. Что бы я хотел найти под рождественской елкой на Рождество? Спокойствие и отсутствие COVID-19, это позволит всем нам вернуться к нормальной жизни".
Популярное сейчас
- Ждём соперников для Украины. Сегодня состоится жеребьёвка Лиги наций
- Яремчук помог Бенфике пробиться в полуфинал Кубка португальской лиги
- Арсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
- Еще и этим проиграть? Дженоа - Салернитана. Анонс и прогноз матча Кубка Италии на 14.12.2021
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО