Отсутствие COVID-19. Манчини рассказал, что хотел бы найти под рождественской елкой

В Италии состоялось традиционное вручение призов Gazzetta Awards – лучшим представителям футбольного мира на Апеннинах за последний год. Одним из лауреатов стал главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини.

"Давайте научимся извлекать уроки из истории и хоть немного уважать наши прошлые достижения. Когда мы придем к этому, то можно будет думать и о возможном будущем на Мундиале для нашей страны".

"Италия хочет превзойти результат, достигнутый на ЕВРО, но уже на более глобальном уровне. Что бы я хотел найти под рождественской елкой на Рождество? Спокойствие и отсутствие COVID-19, это позволит всем нам вернуться к нормальной жизни".