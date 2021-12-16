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Отсутствие COVID-19. Манчини рассказал, что хотел бы найти под рождественской елкой

Италия
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Добрые желания Роберто

Отсутствие COVID-19. Манчини рассказал, что хотел бы найти под рождественской елкой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Италии состоялось традиционное вручение призов Gazzetta Awards – лучшим представителям футбольного мира на Апеннинах за последний год. Одним из лауреатов стал главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини.

"Давайте научимся извлекать уроки из истории и хоть немного уважать наши прошлые достижения. Когда мы придем к этому, то можно будет думать и о возможном будущем на Мундиале для нашей страны".

"Италия хочет превзойти результат, достигнутый на ЕВРО, но уже на более глобальном уровне. Что бы я хотел найти под рождественской елкой на Рождество? Спокойствие и отсутствие COVID-19, это позволит всем нам вернуться к нормальной жизни".

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В статье: Роберто Манчини Италия
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Источник:
football-italia.net

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