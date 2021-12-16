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Аталанта – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура Серии А
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 18-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Ромой".
Малиновский против Мхитаряна. Гасперини против Моуриньо. Жозе подходит ко встрече с заполненным лазаретом, а Джан Пьеро потерял только Госенса. Сумеет ли команда из Бергамо продолжить погоню за лидерами из Милана? Какие амбиции у столичного коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 18 декабря – в 15:55 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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