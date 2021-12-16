Аталанта – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 18-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Ромой".

Малиновский против Мхитаряна. Гасперини против Моуриньо. Жозе подходит ко встрече с заполненным лазаретом, а Джан Пьеро потерял только Госенса. Сумеет ли команда из Бергамо продолжить погоню за лидерами из Милана? Какие амбиции у столичного коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 18 декабря – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко