  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура Серии А

Италия
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Аталанта – Рома. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 18-го тура чемпионата Италии между "Аталантой" и "Ромой".

Читайте такжеМалиновский: Марлос сделал очень много для Шахтера, сборной, и всего украинского футбола

Малиновский против Мхитаряна. Гасперини против Моуриньо. Жозе подходит ко встрече с заполненным лазаретом, а Джан Пьеро потерял только Госенса. Сумеет ли команда из Бергамо продолжить погоню за лидерами из Милана? Какие амбиции у столичного коллектива? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 18 декабря – в 15:55 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Чемпионат Италии Рома (Рим) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...