Милан – Наполи. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Серии А

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок между "Миланом" и "Наполи" в чемпионате Италии.

Встреча некогда (буквально тур назад так и было) лидеров турнирной таблицы Серии А. Сейчас "Интер" подвинул соседей по родному городу на вторую строчку, а "адзурри" откатились аж за "Аталанту". Тем не менее, миланцы и неаполитанцы продолжают борьбу за Скудетто, кто-то точно потеряет очки в этом матче, возможно, обе команды. Справится ли Пиоли с засильем в лазарете? Чем ответит Спаллетти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 19 декабря – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский