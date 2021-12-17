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Милан – Наполи. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Серии А

Италия
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Милан – Наполи. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок между "Миланом" и "Наполи" в чемпионате Италии.

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Встреча некогда (буквально тур назад так и было) лидеров турнирной таблицы Серии А. Сейчас "Интер" подвинул соседей по родному городу на вторую строчку, а "адзурри" откатились аж за "Аталанту". Тем не менее, миланцы и неаполитанцы продолжают борьбу за Скудетто, кто-то точно потеряет очки в этом матче, возможно, обе команды. Справится ли Пиоли с засильем в лазарете? Чем ответит Спаллетти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 19 декабря – в 21:40 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Наполи (Неаполь) Милан Трансляция Аудио онлайн стрим
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