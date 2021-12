Авторитетный инсайдер объявил, какое решение примет Интер касательно контракта с Эриксеном

Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен договорился о расторжении трудового договора с боссами "нерадзурри" по обоюдному согласию, как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Вскоре Эриксен сможет рассматривать предложения других клубов не из Италии. Напомним, регламент Серии А не позволяет датскому хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Inter and Christian Eriksen have decided to terminate the current contract by mutual agreement, as he’s officially not allowed to play in Serie A with defibrillator. ???????? #Eriksen



