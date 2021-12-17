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Авторитетный инсайдер объявил, какое решение примет Интер касательно контракта с Эриксеном

Италия
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Кристиан покинет Милан свободным агентом?

Авторитетный инсайдер объявил, какое решение примет Интер касательно контракта с Эриксеном

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен договорился о расторжении трудового договора с боссами "нерадзурри" по обоюдному согласию, как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Вскоре Эриксен сможет рассматривать предложения других клубов не из Италии. Напомним, регламент Серии А не позволяет датскому хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.

Ранее сообщилось, что Кристиан может вернуться в свой первый клуб – "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина – "Аякс".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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