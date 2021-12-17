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Авторитетный инсайдер объявил, какое решение примет Интер касательно контракта с Эриксеном
Кристиан покинет Милан свободным агентом?
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник миланского "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен договорился о расторжении трудового договора с боссами "нерадзурри" по обоюдному согласию, как сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Вскоре Эриксен сможет рассматривать предложения других клубов не из Италии. Напомним, регламент Серии А не позволяет датскому хавбеку выходить на поле, ведь после остановки сердца в поединке с Финляндией на ЕВРО-2020 ему установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
Inter and Christian Eriksen have decided to terminate the current contract by mutual agreement, as he’s officially not allowed to play in Serie A with defibrillator. ???????? #Eriksen— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2021
Official announcement soon - then Eriksen will be free to consider proposals from other countries. pic.twitter.com/tWRL5oVAKC
Ранее сообщилось, что Кристиан может вернуться в свой первый клуб – "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина – "Аякс".
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