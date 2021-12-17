Только при одном условии. Спортдир Интера высказался о возможности возвращения Лукаку

Спортивный директор миланского "Интера" Пьеро Аузилио ответил на вопрос журналиста по поводу потенциального возвращения бельгийского форварда Ромелу Лукаку обратно в стан "нерадзурри". Цитирует Пьеро Football Italia. Напомним, летом нападающий перешел в "Челси" за 115 миллионов евро.

"Да, мы могли бы это провернуть, но только на правах арендного соглашения. Мы были сбиты с толку, когда Ромелу попросил нас отпустить его. Тем не менее, мы не сдались, взяв правильных игроков – Джеко и Корреа. "Интеру" нужна и экономическая стабильность, и высокое качество. Летом мы вели переговоры о контракте с Лилианом Тюрамом, это правда, однако сейчас мы действительно довольны нашим составом".

Отметим, что Лукаку забил 64 гола в 95 матчах за "Интер". После возвращения в Лондон Ромелу сыграл 16 поединков за "Челси" во всех турнирах (5 голов). Важно, что адаптации бельгийца помешала травма, полученная в конце октября, из-за нее он пропустил больше месяца.